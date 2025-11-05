به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده حمله آتشسوزی عمدی به مسجدی در شهر «پیسهیون» واقع در منطقۀ ساسکس انگلیس به واحد ضدتروریسم پلیس واگذار شد. این تصمیم پس از کشف اطلاعات جدیدی در جریان تحقیقات اولیه اتخاذ شده است؛ حملهای که در تاریخ ۴ اکتبر روی داد و دو نفر از حاضران در مسجد را وادار به فرار برای نجات جانشان کرد.
پلیس بریتانیا اعلام کرد دو فرد به نامهای ریکی رایدِر ۳۸ ساله از شهر «سیفورد» و جک اسلوی ۳۴ ساله از «پیسهاون» در ارتباط با این حادثه بازداشت و به «آتشسوزی عمدی با قصد به خطر انداختن جان انسانها» متهم شدهاند. این دو متهم پس از حضور در دادگاه «وستمینستر» به بازداشتگاه منتقل شدند و قرار است در تاریخ ۱۴ نوامبر در دادگاه «اولد بیلی» حاضر شوند.
در بیانیه پلیس ضدتروریسم منطقه جنوب شرق بریتانیا آمده است: «با توجه به اطلاعات و شواهدی که در جریان تحقیقات بهدست آمده، این واحد اکنون رهبری پرونده را بر عهده گرفته و بررسیها برای تعیین انگیزه احتمالی این اقدام ادامه دارد.» فیلمهای منتشرشده از صحنه حادثه نشان میدهد که درِ ورودی مسجد دچار آتشسوزی گسترده شده و خودرویی در بیرون از ساختمان نیز کاملاً سوخته است. پلیس تأیید کرده است که در این حمله از ماده آتشزا استفاده شده تا شعلهها سریعتر گسترش یابد.
پس از این حادثه، واجد اختر دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) در بیانیهای گفت: «چنین رخدادهایی در خلأ اتفاق نمیافتند. اینها نتیجه فضایی است که برخی رسانهها و چهرههای سیاسی با القای گناه جمعی و تحریف تصویر جوامع مسلمان بهوجود آوردهاند.» همزمان، شورای نمایندگان یهودیان بریتانیا نیز این حمله را محکوم کرده و اعلام کرد: «هر جامعۀ دینی حق دارد بدون ترس عبادت کند؛ کشور ما باید بهتر از این باشد.»
پلیس ساسکس و واحد ضدتروریسم اعلام کردند که در حال همکاری نزدیک برای تکمیل تحقیقات هستند. فرمانده پلیس منطقهای، «کلِر فینلی»، ضمن ابراز نگرانی از اثرات روانی این حادثه بر ساکنان محلی، از مردم بابت همکاریشان با نیروهای انتظامی قدردانی کرد.
