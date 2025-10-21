به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله عباس کعبی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دوره آموزشی و توجیهی «کریمه اهلبیت(ع)» ویژه رابطان مدارس امین و مسئولان امور تبلیغی استانها که در سالن همایشهای مجتمع یاران مهدی(عج) جمکران برگزار شد، به تبیین ابعاد معرفتی، فکری و تمدنی انقلاب اسلامی پرداخت و با اشاره به پیوند مکتب فاطمی با آرمانهای انقلاب، به ضرورت استمرار روحیه استکبارستیزی در مسیر فاطمی و حسینی تأکید کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ما در آستانه ایام فاطمیه هستیم. یاد حضرت صدیقه کبری(س) ما را به تأملی عمیق در مسیر ولایت و دفاع از حق دعوت میکند. از ذکر مصیبت آن بانو غافل نشویم؛ زیرا او محور حقیقت ولایت است.
وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ادامه داد: در آستانه ایام فاطمیه اول هستیم که همزمان با ۱۳ آبان است، روزی که ملت ایران در برابر استکبار جهانی ایستاد. باید میان مکتب فاطمی و روز مبارزه با استکبار جهانی ارتباط برقرار کنیم؛ زیرا وجه ارتباط آن بسیار روشن است.
حضرت زهرا(س) یک تنه در برابر جریان باطل ایستاد
آیتالله کعبی تصریح کرد: حضرت صدیقه کبری(س) مدافع ولایت بود؛ یک تنه در برابر جریان باطل ایستاد تا از خط ولایت و امامت دفاع کند. انقلاب اسلامی ما نیز در حقیقت، تداوم همان خط فاطمی است؛ زیرا بر پایه دفاع از ولایت و حقیقت اسلام ناب شکل گرفت.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: انقلاب اسلامی، انقلابی فاطمی است و رهبر آن، رهبری فاطمی است. ملت ما نیز ملتی فاطمی و حسینی است که در برابر استکبار جهانی ایستاده است. این ایستادگی، همان تبیین و روشنگری است که از مکتب فاطمی الهام گرفته است.
چرا دشمنی آمریکا با ما پایانی ندارد؟
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به ریشههای دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی گفت: باید بدانیم چرا با آمریکا مقابله میکنیم و چرا دشمنی آمریکا با ما پایانی ندارد. این دشمنی در مسیر همان مکتب فاطمی قابل تبیین است، زیرا انقلاب اسلامی در ذات خود انقلابی ولایی، الهی و تمدنی است که در برابر نظام سلطه جهانی ایستاده است.
ماهیت تمدنی انقلاب اسلامی
به گفته آیتالله کعبی، انقلاب اسلامی، انقلابی فطری، انسانی، جهانی و تمدنی است. این انقلاب، بازتولید اسلام ناب محمدی(ص) است که بر محور ولایت فقیه و مکتب عاشورا حرکت میکند و در این چهلوشش سال، ملت ایران با وجود همه فراز و فرودها، از مسیر خود باز نایستاده است. دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی، در واقع دشمنی با ماهیت تمدنی و الهی این حرکت است. آنان از هویت مستقل، فرهنگی و معنوی ملت ایران بیم دارند.
پیوند فاطمیه با استکبارستیزی
آیتالله کعبی تصریح کرد: در ایام فاطمیه و ۱۳ آبان، باید این پیوند را برای مردم تبیین کرد. حضرت زهرا(س) در برابر ظلم و انحراف ایستاد، همانگونه که ملت ایران در برابر سلطه و استکبار جهانی ایستاده است. انقلاب اسلامی تداوم همان نهضت فاطمی است که در دفاع از حق و عدالت شکل گرفت.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: شناخت انقلاب اسلامی بدون فهم مکتب فاطمی ممکن نیست. انقلاب ما ادامه همان مسیر نورانی است که حضرت زهرا(س) آغاز کرد. امروز نیز رهبر معظم انقلاب با روحیه فاطمی و حسینی این پرچم را برافراشتهاند و ملت ایران با تبعیت از این مسیر، به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمیدارد.
دشمنی آمریکا با انقلاب، دشمنی با ماهیت تمدنی است
آیتالله کعبی در ادامه سخنان خود یک پرسش اساسی مطرح کرد: فرازها و فرودها ملت ایران را متوقف نکرده است؛ دشمنیِ آمریکا با انقلاب اسلامی، درواقع دشمنی با ماهیت تمدنی این انقلاب است. معنای این سخن چیست؟
مثال تمثیلی؛ تضاد دو «مغازه» در یک محله
آیتالله کعبی برای تبیین موضوع، مثالی عینی آورد: تصور کنید در یک محله دو مغازه وجود دارد؛ مغازهای هست که صاحبش متکبر، ستمگر و بدرفتار است و جنس نامرغوب عرضه میکند؛ مردم ناچارند برای رفع ضرورتهای خود به آن مغازه مراجعه کنند. در همان محله، مغازهای دیگر پدید میآید که صاحبش خوشاخلاق است، کالای باکیفیت با قیمت مناسب عرضه میکند، به مردم کمک میکند و مشکلات آنها را حل مینماید. طبیعی است مردم به سوی مغازه دوم جذب شوند. مغازه نخست نمیپذیرد که مغازه دوم موفق باشد پس دست به کار میشود تا رشد مغازه دوم را مسدود کند و مانع از جذب مردم شود تا همچنان به سلطه و درآمد نامشروع خود ادامه دهد. این مثال، تصویر روابط میان نظام سلطه و انقلاب اسلامی است؛ انقلاب اسلامی برای یک تمدن مبتنی بر عدالت و کرامت بهوجود آمد و طبیعتاً نظام سلطه نمیپذیرد که چنین تمدنی در جهان معاصر شکل بگیرد.
پسزمینه تاریخی: از دو قطبی جهان تا پروژه هژمونیک جدید
آیتالله کعبی با مروری تاریخی گفت: پس از جنگ جهانی دوم، در جهان دو بلوک قرار داشت، اما با فروپاشی بلوک شرق، نظم جهانی وارد مرحلهای تازه شد. اکنون آمریکا و متحدانش خود را صاحبِ نظم یکجانبه میدانند و برای حفظ آن، آنها انتظار دارند کشورها در چارچوب سیاستهای آنها قرار گیرند و هر نافرمانی را سرکوب کنند. تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که هرگاه کشوری مستقل شد و مسیر دیگری را انتخاب کرد، با فشار و مداخلات روبهرو شد.
وی ادامه داد: برخی طراحیها پس از جنگ جهانی دوم بهگونهای پیش رفت که رابطه میان کشورها هرموار شود؛ صنایع، اقتصاد و سیاست کشورهای تابع با محورهای غربی هم راستا گردید و هر کشوری که خلاف این نظم عمل کند، باید با هزینههای سنگینی روبهرو شود.
سیاستِ اعمال قدرت و پروژهسازی علیه ایران
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برنامههای مداخلهجویانه گفت: سناریویی طراحی شد که سه کشور منطقه از جمله عراق و افغانستان مورد هدف قرار گیرند؛ اشغال، تضعیف و تغییرِ نظامها در دستور کار قرار گرفت. اما درباره ایران، محاسبه آنها غلط از آب درآمد؛ ایران ساختارِ مقاومی داشت و اراده ملت آنها را شکست داد. آنها گمان کردند میتوانند از طریق جنگِ سخت، اراده مردم ایران را شکسته و انقلاب را از بین ببرند؛ اما تجربه نشان داد که نتوانستند.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: پس از جنگهای طولانی و فشارهای مختلف، دشمنان تلاش کردند با انتقال فناوری و تقویت قدرت نظامی و فناوری خود، موقعیت را تغییر دهند؛ اما مقاومت و پایداری ملت ایران و تقویت ظرفیتهای داخلی، ضربات جدی به آن طراحیها وارد ساخت.
شکست راهحل نظامی؛ آغاز رقابت ارادهها
آیتالله کعبی ادامه داد: خلاصه امر این است که آمریکاییها نتوانستند از طریق جنگِ سخت اراده ملت ایران را بشکنند. از این پس میدان رقابت، میدانی ارادهها و مقاومت است نه صرفاً تقابل نظامی. دشمنی آمریکا با انقلاب در حقیقت دشمنی با یک تمدن مستقل اسلامی است که الگوی دیگری برای زندگی جمعی و حکمرانی ارائه میدهد.
راهکار دشمن؛ ایجاد یأس، خستگی و مهار اراده مردم
آیتالله کعبی در ادامه سخنان خود با تشریح راهبردهای دشمنان برای تضعیف انقلاب، گفت: طراحی آنها این است که از طریق القای یأس، خستگی و القای اینکه مشکلات حلنشده باقی مانده است، فضایی بهنام «احساس استیصال» در جامعه ایجاد کنند.
معنای «احساس استیصال» و هدفگذاری دشمن
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: احساس استیصال یعنی القای این پیام به مردم که کشور معطل مانده و هیچ کاری از پیش نمیرود مگر آنکه ما دستهایمان را بالا ببریم و به آمریکا تسلیم شویم. دشمن با ایجاد این فضا میخواهد شکستهای خود را بهعنوان پیروزی جلوه دهد و پیروزیهای ما را شکست نشان دهد تا مردم را خسته و نا امید کند و آنها را وادار به تسلیم در برابر خواستههای خارجی نماید.
آیتالله کعبی سپس اظهار کرد: در حالی که انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته توانست هژمونی و قدرت یکجانبه آمریکا را به چالش بکشد و ضربات اساسی به برنامههای سلطهجویانه آن وارد سازد، طراحی دشمن بر این است که با جنگ روانی و رسانهای، اراده مردم را تضعیف کند.
اشاره به تحلیل جوزف نای و مفهوم «قدرت نرم»
عضو مجلس خبرگان رهبری با ارجاع به تحلیلهای چهرههای بینالمللی گفت: جوزف نای، نظریهپرداز آمریکایی مفهوم «قدرت نرم» و انتقال مرکز ثقل قدرت از آمریکا به شرق را مطرح کرده است. او در کتابی با عنوان «قدرت در قرن بیستویکم» تحلیل کرده که اقتصاد و مؤلفههای قدرت آمریکا در حال تضعیفاند و عناصر دیگری مانند فرهنگ، ارتباطات و امنیت نیز در تعریف قدرت آینده نقش اساسی دارند.
آیتالله کعبی ادامه داد: از نگاه نای، قدرت آینده متعلق به کسانی خواهد بود که بتوانند لیبرالدموکراسی ایدئولوژیک را از منظر ایدئولوژیک بشکنند و در این عرصه، انقلاب اسلامی بهعنوان تنها قدرتی که حرف ایدئولوژیک جدی برای طرح در سطح جهانی دارد، در حال پیشروی است.
انتقال قدرت به شرق و پروژه هژمونیک جهانی
وی با تشریح تغییر جغرافیای قدرت اظهار کرد: آمریکا در حال افول نسبی است و بازیگران نوظهور شرق از جمله چین، روسیه و کشورهای گروه بریکس در حال افزایش سهم خود در نظم جهانیاند. در این شرایط، آمریکا بهدنبال حفظ هژمونی قدرت خود است و هر کشوری که مسیر مستقلتری انتخاب کند، با فشار و پروژههای مداخلهجویانه روبرو خواهد شد.
سناریوهای دشمن در منطقه و ناکامی در قبال ایران
آیتالله کعبی با اشاره به طراحیهای منطقهای افزود: پروژههای طراحیشده پس از جنگ جهانی دوم و در عصر پساجنگ سرد، راهبردهایی را تعریف کردند تا کشورهایی که خلاف نظم هژمونیک عمل کنند، منزوی یا تغییر نظام یابند. در این چارچوب برخی مناطق مانند عراق و افغانستان هدف قرار گرفتند اما نسبت به ایران، محاسبات دشمن غلط از آب درآمد. ساختار مقاوم و اراده ملت ایران موجب خنثیشدن بسیاری از این طرحها شد.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: دشمن با اتکا به راهحلهای نظامی و فناوری قصد داشت اراده ملت ایران را در جنگ سخت بشکند، اما تجربه نشان داد که این راه شکستخورده است و اکنون رقابتها به عرصه مقاومت و میدان ارادهها منتقل شده است.
پیامدهای تحولات و نقش انقلاب اسلامی در آینده قدرت
آیتالله کعبی گفت: امروز دشمن میکوشد با جنگ روانی، نفوذ فرهنگی و ایجاد یأس، مانع جهانیشدن الگوی انقلاب اسلامی شود، اما انقلاب به تدریج در حال گسترش است و ظرفیت ارائه الگوی زندگی جمعی و حکمرانی را دارد. زیرساختهای این فتح فرهنگی یعنی مدرسه، مسجد، خانواده و شبکه روحانیت تبلیغی باید تقویت شود تا مردم از امید واقعی برخوردار شوند و در میدان حاضر بمانند.
نمونههایی از فعالیتهای بومی و امیدآفرینی
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تجربههایی در حوزه فناوری و تولید ملی اشاره کرد و گفت: حدود ده روز پیش با جمعی از فعالان در حوزههایی مانند الکترونیک ملاقات داشتم؛ آنها اعلام کردند که در حال طراحی و ایجاد سرویسهای داخلی برای نیازهای محلی هستند. این نمونهها نشاندهنده ظرفیتهای داخلی و توانمندسازی جوانان برای مواجهه با فشارهاست.
هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملت ایران را بشکند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تلاشهای دشمن برای مقابله تکنیکی و اطلاعاتی افزود: دشمنان سعی کردند با توسعه سامانههای پنهان و اعمال فشارهای فناورانه، فضای تهدید را افزایش دهند اما کشور ما با تکیه بر دانش و همت جوانان توانست از وضعیّت ضعف اسلحهای به توانمندی در تولید موشکهای نقطهزن برسد. این قدرتافزایی مایهی ناامیدی آنان شد و نشان داد هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملت ایران را بشکند.
مصوبهای درباره توقف حجاب در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد
آیتالله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تأکید بر اینکه «حجاب، یکی از ارکان تمدنی انقلاب اسلامی و از مؤلفههای اصلی امنیت فرهنگی کشور است»، گفت: شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای درباره توقف اجرای حجاب ندارد و هیچ مسئولی حق ندارد این اصل هویتی و ارزشی ملت ایران را نادیده بگیرد. حجاب، از مظاهر تمدن اسلامی و نماد مقاومت فرهنگی ملت ایران است.
حجاب سنگر فرهنگی جامعه اسلامی است
آیتالله کعبی در تبیین جایگاه حجاب در منظومه فکری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی نه از مسئله حجاب، نه از مبارزه با آمریکا و نه از ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی عقبنشینی نخواهد کرد. اینها اصول بنیادین انقلاب اسلامیاند که در دل فرهنگ و تمدن اسلامی ریشه دارند. حجاب، نه یک حکم فردی یا سلیقهای، بلکه نماد هویت زن مسلمان و سنگر فرهنگی جامعه اسلامی است.
وی افزود: باید توجه داشت که حجاب در اندیشه انقلاب اسلامی، یک رکن تمدنی است؛ دشمنان با هدف تضعیف بنیان فرهنگی کشور، تلاش دارند این مسئله را به موضوعی سطحی و قابلچشمپوشی تبدیل کنند، در حالیکه حجاب بخشی از شناسنامه تمدن ایرانی ـ اسلامی است.
نایب رئیس جامعه مدرسین با اشاره به برخی شایعات رسانهای تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای در زمینه توقف یا تعلیق اجرای قانون حجاب ندارد. این ادعاها بیاساس است و صرفاً با هدف تشویش افکار عمومی و تضعیف اراده ملی مطرح میشود.
هیچ دولت یا نهادی نمیتواند حجاب را از حیات فرهنگی جامعه حذف کند
وی با تأکید بر اینکه حجاب فراتر از یک قانون اجتماعی است، گفت: حجاب نهتنها جزئی از قانون جمهوری اسلامی است، بلکه ریشه در ارزشهای تمدنی و تاریخی ملت ایران دارد. هیچ دولت یا نهادی نمیتواند با تصمیمات سیاسی یا سلیقهای، این اصل دینی و تمدنی را از حیات فرهنگی جامعه حذف کند.
آیتالله کعبی تأکید کرد: بیتوجهی به حجاب به معنای تضعیف امنیت فرهنگی کشور است. امنیت فرهنگی، بخشی از امنیت ملی است و تضعیف آن، بنیانهای هویتی جامعه را تهدید میکند.
لزوم آغاز اصلاح فرهنگی از نهادهای دولتی
آیتالله کعبی با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید از درون ساختار اداری و دولتی کشور آغاز شود، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید خود الگوی رعایت حجاب و عفاف باشند. چگونه میتوان از مردم انتظار پاسداری از ارزشها را داشت در حالیکه برخی نهادهای رسمی به این اصول بیتفاوتاند؟
وی خاطرنشان کرد: حجاب و عفاف تنها با قانون و بخشنامه حفظ نمیشود. این مسئله نیازمند کار فرهنگی عمیق و برنامهریزی مستمر است. حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه باید در این مسیر همافزایی کنند و طرحی جامع برای پاسداری از ارزشهای فرهنگی و دینی جامعه ارائه دهند.
حجاب؛ نماد مقاومت فرهنگی در برابر هجمه جهانی
آیتالله کعبی با اشاره به ابعاد فراملی مسئله حجاب گفت:امروز میدان نبرد اصلی، عرصه فرهنگ و ادراک است. دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند با جنگ نرم و هجمه فرهنگی، باورهای دینی و اخلاقی جامعه را تضعیف کنند. یکی از محورهای اصلی این نبرد، مسئله حجاب است، چراکه حجاب نماد استقلال فرهنگی و مقاومت تمدنی ملت ایران است.
وی افزود: تا زمانی که حجاب در جامعه ما به عنوان یک ارزش و باور درونی پذیرفته شود، انقلاب اسلامی از درون مستحکم خواهد بود. دشمنان این حقیقت را میدانند، ازاینرو میکوشند با القای بیتفاوتی فرهنگی و تحقیر ارزشهای دینی، این سنگر را سست کنند.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر مسئولیت سنگین نهادهای دینی و فرهنگی اظهار کرد: روحانیت، حوزههای علمیه، ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی باید با هماهنگی و برنامهریزی دقیق، فلسفه و معنای تمدنی حجاب را برای جامعه تبیین کنند. حضور فعال و روشنگرانه در میدان رسانه و گفتوگوی اجتماعی، میتواند مانع انحراف افکار عمومی در این زمینه شود.
وی تصریح کرد: اگر دستگاههای فرهنگی و تبلیغی کشور به وظایف خود در قبال مسئله حجاب بهدرستی عمل کنند، دیگر نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود. آگاهیبخشی، گفتوگو و تربیت فرهنگی، راهکار اصلی در پاسداری از این اصل اسلامی است.
حجاب سرمایه تمدنی، فرهنگی و ملی است
آیتالله کعبی خاطرنشان کرد: حجاب، نه صرفاً یک دستور دینی بلکه یک سرمایه تمدنی، فرهنگی و ملی است. این اصل، ستون مقاومت فرهنگی انقلاب اسلامی در برابر موج جهانی اباحهگری و بیهویتی است. حفظ و تقویت آن، وظیفهای الهی و انقلابی برای همه نهادهای کشور است.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: انقلاب اسلامی همانگونه که در میدان سیاسی و امنیتی در برابر دشمنان ایستادگی کرده، باید در میدان فرهنگی نیز با قدرت و بصیرت حضور داشته باشد. حجاب، پرچم هویت زن مسلمان و نماد عزت و کرامت جامعه ایرانی است و پاسداری از آن، به معنای پاسداری از عزت ملی و هویت تاریخی ملت ایران است.
..........................
پایان پیام
نظر شما