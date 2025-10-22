خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: آیتاللّه سید ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ ق)، فقیه، رجالی و مرجع تقلید بزرگ شیعه و از شاگردان میرزای نائینی بود.
او از اساتید سرشناس حوزه علمیه نجف بود و شاگردان برجسته ای از جمله سید محمدباقر صدر و میرزا جواد تبریزی را تربیت نمود و خدمات ارزشمندی در جهت گسترش اسلام و احداث مراکز مهم اسلامی و تبلیغی در نقاط مختلف جهان در کارنامه خود داشت.
سید ابوالقاسم خویی در دوران جوانی و در طول عمر خود بهشدت اهل نظم، ادب، و مطالعه بود، اما زندگیاش بسیار ساده و بیتجمل بود.
روزی یکی از علمای نجف که دختر مؤمنی داشت، از اخلاق و علم او خوشش میآید و به او میگوید: «سید! اگر مایل باشی، دخترم را به عقدت درمیآورم. نه مهریه سنگین میخواهیم، نه جهیزیه. فقط قول بده که با احترام و ادب زندگی کنی.»
سید خویی با آرامش میگوید: «اگر رضایت خدا و شما در این است، من راضیام. اما اجازه دهید ابتدا با مادرم مشورت کنم.»
او نامهای به مادرش در ایران مینویسد و با احترام نظر مادر را جویا میشود.
مادرش پاسخ میدهد: «پسرم! اگر دختر، اهل دین و ادب است، توکل کن و ازدواج کن. خدا خودش برکت میدهد.»
ازدواج انجام میشود، بدون مراسم پرخرج، بدون لباس نو، و با سفرهای ساده از نان و خرما. اما همین زندگی ساده، تبدیل به خانهای میشود که بعدها صدها طلبه و فقیه در آن تربیت میشوند.
