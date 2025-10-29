شرط تغییر مذهب برای ازدواج مردان سنی با زنان مسلمان غیرسنی در بیروت!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه شرعی اهل‌سنت در بیروت از ثبت عقد ازدواج میان مردان سنی و زنان مسلمان غیرسنی (از جمله شیعه، دروزی یا علوی) خودداری کرده است؛ مگر آنکه زنان پیش از عقد، به اهل‌سنت تغییر مذهب دهند!

این ممنوعیت شامل زنان مسلمان از مذاهب دیگر است، اما ازدواج با زنان غیرمسلمان مانند مسیحیان همچنان مجاز شمرده می‌شود.

برخی کارکنان دادگاه اعلام کرده‌اند که این تصمیم بر اساس دستورالعملی غیررسمی از سوی قاضی محمد عساف، رئیس دادگاه شرعی اهل‌سنت بیروت، اتخاذ شده است.

گفتنی است این قانون تنها در بیروت اجرا می‌شود و در سایر مناطق لبنان، ازدواج میان مردان سنی و زنان مسلمان غیرسنی، بدون مانع قانونی ثبت می‌شود و مشکلی در روند عقد وجود ندارد.

