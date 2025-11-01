به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای ستاد برگزاری همایش تفسیر تسنیم در استان مازندران با حضور در بیت آیتاللهالعظمی جوادی آملی، با معظمله دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، آیتاللهالعظمی جوادی آملی ضمن دعا برای توفیق و خیر دنیا و آخرت دستاندرکاران همایش، بیان داشتند این آیه شریفه «ایاک نعبد» بدون «ایاک نستعین» معنا ندارد؛ مگر میتوان بدون یاری خدا کاری را به انجام رساند؟ هر توفیقی تنها در سایه مدد الهی حاصل میشود «ایاک نعبد ای جان بی نستعین نباشد».
ایشان با اشاره به ماهیت علمی و حوزوی این همایش افزودند: تسنیم متعلق به حوزه است. بدون تردید این کار، کاری حوزوی است. بنده در برابر این جمع عظیم تنها یک نفرم. درس تفسیر ما از آغاز با استقبال فضلای حوزه روبهرو شد و چهار نسل از طلاب و اهل علم، در فضای نقد و رفع شبهه از آن بهرهمند شدند.
آیتالله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت میان «جهل» و «جهالت» اشاره کردند و فرمودند: جاهل را عالم کردن آسان است، اما زدودن جهالت و عاقل کردن افراد بسیار دشوارتر است. جهلزدایی وظیفه حوزهها و دانشگاههاست تا مردم عالم شوند، و مساجد وظیفه جهالتزدایی را دارند تا اخلاق دینی در جامعه ریشه بدواند و مردم عادل گردند؛ اما روحانیت وظیفهای برتر دارد و آن جاهلیتزدایی است. نظام امامت و امت با جاهلیت سازگار نیست.
معظمله با بیان اینکه باید همواره خود را به نظام امامت و امت رساند که هدف آن ریشهکن کردن جاهلیت است، اظهار داشتند: در دوران دفاع مقدس، رزمندگانی داشتیم که در سرمای کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر مقاومت کردند تا از سرما یخ زدند و به شهادت رسیدند! وقتی پیکر مطهر آنان را به مسجد اعظم قم آوردند. معمولاً در مجالس ترحیم قرآن و فاتحه میخوانیم و زود می رویم، اما آن شب تا پایان مجلس نشستم و گریه کردم، نه از سر ثواب، بلکه گریه خجالت! الان هم اینچنین افرادی در جامعه داریم و با داشتن چنین انسانهایی میتوان جاهلیت را از جامعه زدود.
در پایان این دیدار، آیتاللهالعظمی جوادی آملی با دعا برای توفیق دستاندرکاران همایش گفتند: امیدواریم شما نیز موفق باشید و هر آنچه در توان دارید در مسیر الهی به کار گیرید؛ اجر شما با ولیعصر(عج) باشد و انشاءالله نظام اسلامی به برکت تلاش همگان، به نظام امامت و امت منتهی گردد.
در ابتدای این دیدار، آیتالله لائینی، نماینده ولیفقیه در استان مازندران و رئیس شورای مرکزی همایش استانی تسنیم، گزارشی از روند برنامهریزی، اهداف و مراحل برگزاری این همایش ارائه داد.
