به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع طالبان امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) با انتشار بیانیه‌ای از توافق آتش‌بس با پاکستان خبر داد و اعلام کرد که دو طرف بر «عدم پشتیبانی از حملات علیه یکدیگر» به توافق رسیده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «این توافق‌نامه بر برقراری آتش‌بس، رعایت احترام متقابل، پرهیز از حمله به نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و عدم حمایت از هرگونه حمله علیه طرفین تأکید دارد.»

وزارت دفاع طالبان همچنین اعلام کرد که هرگونه ادعای فراتر از این موارد معتبر نیست.

این وزارتخانه افزود که محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در یک نشست خبری توضیحات کاملی درباره این توافق ارائه کرده و جزئیات دیگری وجود ندارد.

این در حالی است که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، پیش‌تر گفته بود جزئیات این توافق «محرمانه» است و امکان افشای آن وجود ندارد.

وی تنها به سه محور اصلی توافق اشاره کرد: «بازگشت مهاجران، عدم حمایت از تحریک طالبان پاکستان و برقراری آتش‌بس.»

