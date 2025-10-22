به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مسعود تاتلاری، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، از آغاز ثبتنام در دوره ملی آموزشی «جایگاه حیا در سلامت روان خانواده» خبر داد و این دوره را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ حیا، عفاف و تحکیم بنیان خانواده ایرانی–اسلامی عنوان کرد.
وی با اعلام این خبر اظهار داشت: این دوره ملی با هدف تبیین اهمیت و ضرورت حیا در سلامت روان خانواده، بهصورت مجازی، رایگان و با اعطای گواهی معتبر ملی (۶ ساعت آموزشی) برگزار میشود و فرصتی برای تعمیق نگاه علمی و دینی به مسئله حیا در جامعه فراهم میآورد.
سخنگوی ستاد در ادامه افزود: در این دوره که با حضور جمعی از اساتید برجسته کشور برگزار میشود، موضوعاتی از جمله اهمیت و ضرورت حیا و عفاف در سلامت روان خانواده، راههای گسترش حیا در محیط خانواده، سیر پوشش و حیا در قرآن کریم، و نگاه نوروبیولوژیک (عصبزیستشناسی) به مقوله پوشش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اساتید این دوره عبارتند از:
حجتالاسلام و المسلمین ماندگاری، حجتالاسلام و المسلمین طباخیان، دکتر معصومه اختری و دکتر حاج عبدالباقی.
حجتالاسلام تاتلاری در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان میتوانند جهت ثبتنام در این دوره از طریق پایگاه اطلاعرسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به نشانی www.setad-abm.ir اقدام نمایند. این دوره از ۲۵ آبانماه بهصورت آنلاین در سامانه آموزش مجازی ستاد به نشانی https://lms.setadabm.ir برگزار خواهد شد.
