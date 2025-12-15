استرالیا در حال بررسی ارتباط بین یکی از عوامل حمله بوندی و داعش است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری ای‌بی‌سی استرالیا فاش کرد که سرویس اطلاعاتی استرالیا شش سال پیش در مورد ارتباط بین یکی از عاملان حمله بوندی بیچ و داعش تحقیق کرده است.

این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد در عملیات مشترک ضد تروریسم که در حال بررسی حمله بوندی است، اعلام کرد که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) در سال ۲۰۱۹ سوءظن‌های مربوط به پسر را بررسی کرده است.

پلیس استرالیا اعلام کرد که یک پدر ۵۰ ساله و پسر ۲۴ ساله‌اش دیروز به سمت شرکت‌کنندگان در جشن حنوکا در ساحلی شلوغ در سیدنی آتش گشودند و ۱۵ نفر را کشتند و بیش از ۴۰ نفر دیگر را زخمی کردند.

رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که عاملان این حمله ساجد اکرم بودند که در تیراندازی با پلیس کشته شد و پسرش نوید اکرم که اکنون در بیمارستان در وضعیت وخیمی تحت مراقبت پلیس است.

ای‌بی‌سی افزود که گمان می‌رود نوید اکرم با یکی از اعضای داعش که در ژوئیه ۲۰۱۹ دستگیر و به جرم برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی در استرالیا محکوم شد، ارتباط نزدیکی داشته باشد و افزود که بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند افراد مسلحی که حمله ساحل بوندی را انجام دادند، با این سازمان بیعت کرده بودند.

مقامات ارشد به خبرگزاری استرالیا گفتند که دو پرچم داعش در خودروی تروریست‌ها در ساحل پیدا شده است.

مایک برگس، مدیرکل سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، دیروز به خبرنگاران گفت که یکی از افراد مسلح «برای ما شناخته شده بود، اما نه از این منظر که تهدیدی فوری محسوب می‌شد»، و افزود: «بنابراین، بدیهی است که باید شرایط آنچه این جا اتفاق افتاده را بررسی کنیم.»

پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد که نمی‌تواند گزارش خبرگزاری استرالیا را تأیید کند.

سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) توضیح داد که «درباره افراد تا اتمام تحقیقات جاری اظهار نظر نمی‌کند».

