خلق آثار هنری با مضامین ارادت به اهل بیت (ع) توسط هنرمند کانادایی + تصاویر

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۵
خلق آثار هنری با مضامین ارادت به اهل بیت (ع) توسط هنرمند کانادایی + تصاویر

یک هنرمند شیعۀ مقیم کانادا با خلق آثار دست‌ساز معنوی، خطاطی‌های عربی و نقوش نمادین، هنر و ابراز ارادت به اهل‌بیت(ع) را در زندگی روزمره به نمایش گذاشته و امکان سفارش آثار منحصربه‌فرد را برای علاقه‌مندان مقیم کانادا فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک هنرمند شیعه مقیم کانادا با الهام از عشق به اهل‌بیت(ع) اقدام به خلق آثار هنری دست‌ساز و معنوی کرده است. او هر تابلو را با دقت و نیت ویژه می‌آفریند و طرح‌هایش شامل خطاطی‌های عربی و نقوش نمادین است که یادآور ایمان، صلح و ارادت به اهل‌بیت(ع) هستند.

آثار این هنرمند که به گفتۀ خود هنوز ابتدای مسیر است، شامل نام‌های خطاطی شده اهل بیت از جمله یا حسین (ع)، یا علی (ع) .... و آیات درخواستی متقاضیان و خریداران از قرآن کریم می‌باشد و برای تزئیین منازل و اماکن اداری طراحی شده است.

این ابتکار، هم ابعاد هنری و هم ابعاد معنوی فرهنگ شیعی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد چگونه علاقه‌مندان به اهل‌بیت(ع) در خارج از ایران، با هنر خود می‌توانند پیام ایمان و محبت را منتقل کنند.

این هنرمند شیعی مقیم کانادا امکان سفارش آنلاین را هم فراهم کرده و جامعۀ محلی می‌توانند نام، آیه یا طرح دلخواه خود را برای خلق یک اثر هنری ویژه درخواست کنند.

