فعال فرهنگی و هنری شیعه: تحولات سیاسی افغانستان فضای هنری و فرهنگی را به شدت متاثر کرد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استاد سلمانعلی ارزگانی، هنرمند و خطاط مشهور شیعه افغانستان میگوید که فرهنگ و هنر با اینکه نقش اساسی در اصلاح هر جامعهای دارد، اما در افغانستان همواره مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته است.
او روز چهارشنبه(۲ مهر) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ابنا گفت: با وجود اینکه در گذشته (۲۰ سال قبل) حاکمیت افغانستان هیچگونه توجهی به بخش هنر و مخصوصا هنر خطاطی نداشت، ولی این هنر رشد خوبی داشت و دلیل رشد آن انگیزه جوانان بود که تمرین میکردند، کار میکردند و آموزش میدیدند و تعداد زیادی از اساتید نیز در کابل و سایر شهرها در این عرصه فعال بودند.
هنر در حکومتهای مختلف افغانستان مورد بیتوجهی بوده است
آقای ارزگانی با بیان اینکه اگر در عرصه هنر خطاطی در دوره گذشته رشد نسبی وجود داشت، مدیون چیزی جز همت هنرمندان و اساتید هنر نبوده است.
وی تاکید ورزید که حاکمیت گذشته در افغانستان متاسفانه نه تنها پشتیبان عرصه هنر نبود، بلکه در دوره جمهوریت تلاش میشد چنین القاء شود که هنرهای سنتی مانند خطاطی فایدهای ندارد و حرفهای بیبنیاد و بیمایه در این زمینه اظهار میشد.
او با اشاره به چهار سال تحول سیاسی و تأثیر آن بر فضای هنری افغانستان ابراز کرد: در این دوره چند ساله، هرچند محدودیتی در ارتباط با هنر و یا خطاطی ندیدم، اما تحولات سیاسی کشور فضای هنری را هم متاثر کرده است؛ مخصوصا اینکه تعداد زیادی از خوشنویسان پراکنده شدند و مهاجرت کردند. شاید فشار و محدودیتی روی آنها نبوده، اما گویا زمینه یا فرصتی برایشان فراهم شده تا از کشور خارج شوند. در کل نسبت به دوره قبل، چندان رشد و شکوفایی هم در زمینه هنر نداشتیم.
اصلاح جامعه با اصلاح فرهنگ آن صورت میگیرد
آقای ارزگانی تصریح کرد: فرهنگ و هنر نقش مهمی در هر جامعه دارد و عقیده دارم که اگر بخواهیم جامعهای را اصلاح کنیم، باید فرهنگ آن را اصلاح کنیم. در واقع فرهنگ کوتاهترین و موثرترین راه برای اصلاح است و اگر این بخش آسیب ببیند، تمام ابعاد جامعه آسیب میبیند. متأسفانه افغانستان در طول تاریخ و لااقل صد سال اخیر، آسیبهای جدی در این زمینه دیده است.
این فعال هنری شیعه افغانستان در پاسخ به این پرسش که چرا به درستی از فرهنگ و هنر پاسداری نشده است، اظهار داشت که در این مورد کمبودها، محدودیتها و نارساییهایی بوده و عدم وجود زمینههای مساعد دست به دست هم داده تا آنچنان پاسداری صورت نگیرد.
مصیبت بزرگ ما عدم خودباوری است
به گفته ارزگانی، یکی از مصیبتها و عیبهای بزرگی که جامعه افغانستان دارد، عدم خودباوری و نبود اتکا به خود است و افراد جامعه همیشه خودشان از جمله هنرمندان و فرهنگیان را کوچک میشمارند، در حالیکه چنین نیست، زیرا افغانستان صاحب سبک است و از بقیه کشورها چیزی کم ندارند. تنها راه این است که به اصالت خود برگردیم.
فعال فرهنگی و هنری جامعه شیعه افغانستان در بخش پایانی این مصاحبه به صراحت گفت که شرایط سخت، مولد و محرک کارهای خوب و جدی است. موضوع امکانات و فراهمشدن شرایط موضوع مهمی نیست، اتفاقا در تاریخ مطالعه میکنیم که خطاطان بزرگ بهترین آثار خود را در بدترین شرایط خلق کردهاند. لذا برگشت به اصالت، اتکا به توانایی خود و باور به اینکه با تلاش هر کاری میسر میشود، میتوان بر این مصیبتها غلبه کرد.
