به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر برمپتون کانادا روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ مصادف با هشتم آبان ۱۴۰۴ به مناسبت «ماه تاریخ اسلامی» برنامه‌ای ویژه برگزار خواهد کرد؛ رویدادی آموزشی و فرهنگی که به‌گفتۀ برگزارکنندگان برای عموم آزاد خواهد بود.

این مراسم با نمایش فیلم‌هایی کوتاه از آثار نوجوانان آغاز خواهد شد تا داستان‌ها و صدای واقعی جامعه محلی را به نمایش بگذارد. پس از آن، علاقه‌مندان با هنر هندسی اسلامی و آثار بصری صفورا زاهدی هنرمند و معمار شناخته‌شدۀ ایرانی مقیم کانادا، آشنا می‌شوند و تاریخچه و نمادشناسی الگوهای پیچیده‌ای که قرن‌ها هنر و طراحی را شکل داده‌اند، معرفی می‌شود.

در ادامه، جلسه‌ای با حضور میهمان ویژه، امیرا الغوابی، نماینده ویژه کانادا در مبارزه با اسلام‌هراسی، برگزار خواهد شد. وی قرار است درباره فعالیت‌های دفتر و نقش خود در ترویج برابری و شمول اجتماعی سخن بگوید و تجربیات خود را با حاضران به اشتراک بگذارد.

