به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی «همام» ویژه هنرمندان دارای معلولیت، از تاریخ ۱ تا ۷ آبان در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

در این دوره، بیش از ۴۱۵ اثر برگزیده از میان حدود سه هزار اثر از هنرمندان ایرانی و خارجی از ۳۳ کشور جهان به رقابت خواهند پرداخت. آثار در سه حوزه‌ی هنرهای تجسمی، هنرهای دستی و موسیقی به نمایش گذاشته می‌شوند.

محمدرضا مشهدی، دبیر جشنواره، درباره‌ی بخش بین‌الملل گفت:

«امسال جشنواره میزبان هنرمندانی از کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، اسپانیا، جاپان، قرقیزستان و تاجیکستان است. همچنین آثار هنرمندان لبنان و فلسطین در بخش هنرهای تجسمی ارائه شده‌اند.»

وی درباره حضور هنرمندان افغانستانی با چنین مضمونی افزود: دو هنرمند افغانستانی که در کشورهای اروپایی اقامت دارند، آثار بسیار فاخر و ارزشمندی در زمینه خوشنویسی و قرآن ارائه کرده‌اند. این آثار با سبک خاص و ظرافتی چشم‌نواز نگارش شده و مورد توجه داوران بین‌المللی جشنواره قرار گرفته‌اند.

جشنواره بین‌المللی «همام» که با هدف ترویج هنر توان‌خواهان و تقویت ارتباط فرهنگی میان ملت‌ها برگزار می‌شود، از جمله رویدادهای مهم هنری ایران در حوزه توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت به‌شمار می‌رود.

