درخشش نوجوان گرگانی در دیدار قهرمانان با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم دیدار صمیمی قهرمانان ورزشی و علمی کشور با مقام معظم رهبری که با حضور جمعی از نخبگان، مدال‌آوران المپیادهای علمی و برترین‌های رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد، «حسین رضایی» نوجوان ورزشکار از شهر گرگان با اجرای نمایشی از رشته اصیل و ایرانی پنج‌میل‌بازی درخشید و جلوه‌ای از مهارت و توانمندی جوانان ایران‌زمین را به نمایش گذاشت.

اجرای دقیق و پرقدرت این نوجوان گلستانی که با تسلط کامل و هماهنگی چشمگیر همراه بود، مورد توجه و تحسین حضار و مسئولان حاضر در مراسم قرار گرفت و یکی از لحظات خاص دیدار را رقم زد.

گفتنی است، حسین رضایی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مسابقات کشوری پنج‌میل‌بازی موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای کشور شد و با این افتخارآفرینی، نام استان گلستان را در میان برترین‌های این رشته ثبت کرد.

وی از چهره‌های مستعد و آینده‌دار ورزش‌های ایرانی به شمار می‌رود که با پشتکار و تمرین مداوم، توانسته مسیر موفقیت را در سطح ملی ادامه دهد.

