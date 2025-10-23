  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست

پادکست طرز | یکتایی...

۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴
کد مطلب: 1741875
منبع: ابنا
پادکست طرز | یکتایی...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج‌البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره سیزدهم: یکتایی.

دریافت 12 MB

شریک خداوند، باید چه‌گونه باشد؟ آیا شراکت با خداوند، امکان عملی دارد؟ کسی که بخواهد با پروردگاری نامحدود شریک شود، چه صفتی دارد؟ پاسخ‌های عمیق امیرالمومنین علیه‌السلام را با مثالی ساده از «شازده کوچولو» بشنوید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha