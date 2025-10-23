پادکست طرز | یکتایی...

شریک خداوند، باید چهگونه باشد؟ آیا شراکت با خداوند، امکان عملی دارد؟ کسی که بخواهد با پروردگاری نامحدود شریک شود، چه صفتی دارد؟ پاسخهای عمیق امیرالمومنین علیهالسلام را با مثالی ساده از «شازده کوچولو» بشنوید.
۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴
کد مطلب: 1741875
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهجالبلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره سیزدهم: یکتایی.
