حمایت هواداران تیم گالاتاسرای ترکیه از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هواداران تیم فوتبال گالاتاسرای ترکیه، چهارشنبه شب، در صحنه‌ای پرشور و نمادین، سکوهای ورزشگاه «رامس پارک» در شهر استانبول را به رنگ‌های پرچم فلسطین درآوردند و شعارهایی در حمایت از مردم غزه سر دادند. این اقدام در جریان دیدار تیم‌شان برابر گلیمت نروژ بود که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد.

تماشاگران با بالا بردن هزاران تکه‌کاغذ رنگی، تصویری عظیم از پرچم فلسطین را در بخش شمالی ورزشگاه شکل دادند. در میان این نمایش دیدنی، پارچه‌نوشته‌ای بزرگ با عبارت «نسل‌کشی را متوقف کنید» و دیگری با شعار «فلسطین آزاد است» خودنمایی می‌کرد و فضای مسابقه را به صحنه‌ای از همبستگی انسانی و اعتراض علیه نسل‌کشی در غزه بدل ساخت.

......................

پایان پیام / ۳۴۸