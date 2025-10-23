به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در مقاله‌ای تحلیلی نسبت به موفقیت طرح دونالد ترامپ، برای ایجاد ثبات پایدار در نوار غزه ابراز تردید کرد و هشدار داد که این طرح ممکن است زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی مشابه حزب‌الله در منطقه شود.

این نشریه با اشاره به احتمال عدم پایبندی طرف‌ها به اجرای مفاد توافق، به‌ویژه با توجه به تمرکز دولت آمریکا بر مسائل بین‌المللی دیگر، نوشت: «این دوره زمانی می‌تواند فرصت مناسبی برای حماس باشد تا خود را تحت پوشش یک نهاد حاکم مشروع بازسازی کرده و سپس به تقویت ساختار نظامی و سازمانی خود بپردازد.»

به گفته «نشنال اینترست»، جنبش حماس با وجود پذیرش مراحل اولیه طرح ترامپ، به‌طور قاطع با خلع سلاح خود مخالفت کرده و در بیانیه‌ای پس از اعلام آتش‌بس تأکید کرده است که «سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد».

این نشریه تأکید می‌کند که مسئله کنترل بر نوار غزه همچنان گره اصلی هر توافق آینده باقی خواهد ماند. در حالی که حماس مدعی است ممکن است از برخی سلاح‌های هجومی مانند موشک‌اندازها صرف‌نظر کند، اما همچنان از تحویل سلاح‌های سبک که برای کنترل داخلی و سرکوب مخالفان استفاده می‌شود، امتناع می‌ورزد.

در حال حاضر، حماس تلاش دارد از طریق واحدهای شبه‌نظامی، سلطه خود را مجدداً اعمال کند.

به باور نویسنده مقاله، راهبرد بلندمدت حماس دستیابی به نمایندگی رسمی در هر ساختار حکومتی فلسطینی آینده است؛ اقدامی که با همکاری سایر گروه‌های فلسطینی می‌تواند به این جنبش، پوشش سیاسی دهد، بدون آنکه مجبور به کنار گذاشتن قدرت نظامی خود شود.

در پایان مقاله آمده است که طرح ترامپ شامل پیشنهاد تشکیل «نهاد حکومتی انتقالی موقت با ماهیت فنی و غیرسیاسی» است، اما نتیجه نهایی ممکن است شبیه به مدل لبنان پیش از جنگ داخلی باشد؛ جایی که دولت رسمی در کنار نیروی مسلح مستقلی مانند حزب‌الله وجود داشت که نفوذ گسترده‌ای خارج از چارچوب دولت اعمال می‌کرد.

