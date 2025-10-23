به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران برگزاری گردهمایی بینالمللی بزرگداشت آیتالله میرزا محمّدحسین نائینی گفتند: حالا مسئله میافتد به گردن کسانی که موجب شدند کتاب «تنبیهالامة» جمعآوری بشود. ظاهراً این [کار] شده؛ چون ما غیر از شایعات، از آنهایی که نجف بودند و از رفقای مرحوم والدمان هم که نجفی بودند و میآمدند و میرفتند و میشناختند، شنیده بودیم که این کتاب را ایشان با زحمت جمع میکرد؛ از هر کس داشت میخرید که نباشد.
علّت چیست؟... دید با کتابِ علمیِ فقهیِ مستدلّ خودش به چیزی کمک کرده که آن چیز را قبول ندارد، با آن چیز باید مبارزه کند و آن همان مشروطهای بود که انگلیسها در ایران به وجود آوردند و مجلسی بود که آنها تشکیل دادند و حوادثی بود که به دنبال آن به وجود آمد، مثل شهادت مرحوم شیخ فضلاللّه نوری و امثال اینها. ۱۴۰۴/۷/۳۰
