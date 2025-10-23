طوفان الاقصی و جنگ ۱۲روزه، روند انتقال قدرت از محور باطل به حق را تسریع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، در همایش فصلی نمایندگی‌های ولی‌فقیه در نیروها و سپاه‌های استانی و رده‌های عمده و مستقل، با بیان اینکه تقابل کنونی در جهان ریشه در تاریخ دارد، اظهار کرد: ریشه این تقابل به اختلاف میان بنی‌اسماعیل و بنی‌اسرائیل بر سر امامت و نبوت بازمی‌گردد و در تاریخ اسلام به شکل درگیری بنی‌هاشم و بنی‌امیه ادامه یافت. امروز نیز ما با دو جریان ولایت اهل بیت و ولایت یهود در سطح جهان روبرو هستیم.

وی جابجایی قدرت را مهمترین پدیده کنونی جهان دانست و تصریح کرد: جهان شاهد انتقال قدرت از غرب به شرق و تغییر از نظام تک‌محوری به چندمحوری است. اما مهمتر از آن، انتقال قدرت از محوریت باطل به محوریت حق است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا ظهور شخصیت نامتعادلی همچون ترامپ در آمریکا را نشانه‌ای از افول غرب و پشت پا زدن به ارزش‌هایی چون دموکراسی و دیپلماسی خواند و گفت: ظهور قدرت‌های تأثیرگذاری همچون چین، روسیه، هند و ایران، به همراه تقویت ائتلاف‌هایی مانند بریکس و شانگهای، جایگاه هژمونی آمریکا را تضعیف کرده است.

وی عملیات طوفان الاقصی را یک نقطه عطف خواند و بیان کرد: این عملیات معادلات جهانی را تغییر داد، شکست اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را اثبات کرد، امپراطوری رسانه‌ای غرب را در هم شکست و موجب بیداری جهانی نسبت به جنایات این رژیم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: این تقابل، ماهیت بازدارندگی انقلاب اسلامی را تثبیت کرد و قدرت فناوری ایران که مبتنی بر رویکرد دینی است را به اثبات رساند. این رویداد، بزرگترین طرح فروپاشی نظام را خنثی و نقش محوری ولی فقیه در مدیریت بحران و صیانت از کشور را آشکار ساخت.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده دشمن مبنی بر ایجاد بی‌ثباتی در عراق و لبنان و تلاش برای دوقطبی‌سازی‌های کاذب در داخل کشور گفت: لزوم هوشیاری، نظارت دقیق بر زیرمجموعه‌ها و انتقال صحیح واقعیت‌ها به مسئولان ضروری و مورد تأکید است.

