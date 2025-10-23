به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آزادی گروهی از اسرای فلسطینی در توافق اخیر با اسرائیل، بار دیگر پرونده اسرای لبنانی و مفقودالاثر را به جریان انداخت.

طبق گزارش الاخبار، شماری از آزادشدگان اعلام کردند در زندان‌های عوفر، نفحه، رمله و عسقلان با لبنانی‌هایی دیدار داشته‌اند که پیش‌تر در فهرست مفقودان ثبت شده بودند.

در غیاب پیگیری رسمی از سوی دولت لبنان، خانواده‌های اسرا خود دست‌به‌کار شده‌اند تا از طریق ارتباط با آزادشدگان فلسطینی، نشانه‌هایی از سرنوشت فرزندانشان بیابند. گزارش‌ها حاکی است دست‌کم سی لبنانی هنوز در بازداشتگاه‌های اسرائیلی نگهداری می‌شوند.

یکی از نمونه‌های تازه، علی ترحینی، جوان ۱۹ ساله‌ای است که مادرش از طریق یکی از آزادشدگان اطمینان یافته او زنده است و از جراحات دوران بازداشت رنج می‌برد. همچنین نام‌هایی چون حسن قشقوش، هادی و علی عساف و عبدالله فهدة پس از مدت‌ها بی‌خبری، در میان زندانیان شناسایی‌شده دیده می‌شود.

با وجود این، نهادهای رسمی لبنان واکنش مؤثری نشان نداده‌اند.

طبق گزارش‌ها، تنها اقدام ملموس، ارائه فهرستی از ۱۶ اسیر و ۶۵ مفقود از سوی امنیت عمومی بوده است؛ فهرستی که با شهادت‌های جدید، احتمال زنده بودن شماری از آنان را تقویت کرده است.

در حالی که نام‌های تازه از درون زندان‌های اسرائیل شنیده می‌شود، سکوت رسمی همچنان ادامه دارد.

