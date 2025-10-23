  1. صفحه اصلی
دقایقی پیش | حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در میانه آتش‌بس + ویدیو

۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸
کد مطلب: 1742099
اندکی پیش رژیم صهیونیستی به مناطقی در بقاع لبنان، از جمله اطراف طاریا و شمسطار حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در میانه آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی دقایقی پیش حملات گسترده‌ای به مناطق مختلف لبنان ترتیب داد.

مناطقی در بقاع، از جمله اطراف طاریا و شمسطار مورد حمله ارتش صهیونیستی قرار گرفتند.

گزارش می‌شود در اثر این حمله تاکنون دو نفر به شهادت رسیده و تعدادی از دانش‌آموزان دبیرستان شمسطار به علت پرتاب شیشه شکسته، مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی مدعی است به نیروهای رضوان حمله کرده است.

هم اکنون جنگنده‌های دشمن بر فراز جنوب لبنان هم در حال پرواز هستند.

پایان پیام

