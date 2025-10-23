به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ



سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (پنجشنبه) اول آبان‌ماه تلفنی با مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که شب گذشته به صورت مشروط آزاد شد، گفت‌وگو کرد.

وی درخصوص بازگشت هر چه سریع‌تر این شهروند ایرانی به کشور ابراز امیدواری کرد.

سیدعباس عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی از آزادی این شهروند ایرانی ابراز خرسندی کرد و گفت: خدا را شکر می‌کنیم. شما هم روی مواضع‌تان خیلی محکم ایستادید.

وزیر امور خارجه افزود: ان‌شاءالله شما را به زودی در ایران زیارت کنیم و بقیه مراحل انجام می‌شود و شما آنجا را ترک کنید.

مهدیه اسفندیاری هم بیان کرد: خدا خیرتان بدهد. من هم در زندان هم برای مردم ایران و هم سربازان اسلام دعا می‌کردم.

مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بعد از ۲۳۵ روز بازداشت در زندانی در فرن فرانسه به اتهام حمایت از مردم فلسطین، شب گذشته با حکم قاضی فرانسوی به صورت مشروط آزاد شد.

