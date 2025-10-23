به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «فرقان امینی»، دبیرکل شبکه آزادی فلسطین (FPN) از اندونزی، که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی که به‌تازگی در تهران، برگزار شد، شرکت کرده بود، به خبرنگار ابنا گفت: ایران نه‌تنها از فلسطین حمایت سیاسی می‌کند، بلکه در میدان نیز با جان و مال در کنار ملت فلسطین ایستاده است.

شبکه آزادی فلسطین؛ وحدت و سازمان‌دهی در ۸۹ شهر اندونزی

فرقان امینی درباره شبکه آزادی فلسطین در اندونزی گفت: «این شبکه هم‌اکنون در ۸۹ شهر اندونزی و چند شهر خارج از کشور فعالیت دارد. هدف اصلی ما ایجاد وحدت و تقویت مبارزه برای آزادی فلسطین است. روش ما بر رهبری واحد، سازمان‌دهی دقیق و فعالیت مضاعف استوار است.»

تاکنون هفت کارگاه آموزشی برای اعضا برگزار شده، چندین وبینار عمومی اجرا شده و فعالیت‌های رسانه‌ای برای آگاهی‌رسانی انجام شده است. امینی همچنین افزود: «چندین تظاهرات مردمی برگزار کرده‌ایم؛ از جمله مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا برای توقف حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی و مقابل سفارت مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح. در همه این برنامه‌ها، شعب ما در سراسر اندونزی به‌صورت هم‌زمان مشارکت داشته‌اند.»

راه‌حل دو دولت تنها تاکتیکی برای وقت‌کشی و تداوم اشغالگری است

امینی درباره طرح «دو دولتی» و وضعیت پس از آتش‌بس هشدار داد و گفت: «آتش‌بس فرصتی برای نفس کشیدن مردم غزه و فلسطین فراهم کرده است، اما باید نسبت به طرح تحمیلی ترامپ هوشیار بود. چگونه ممکن است آمریکا ـ که خود در نسل‌کشی فلسطینیان شریک است ـ نقش میانجی بی‌طرف را ایفا کند؟ در طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ هیچ اشاره‌ای به استقلال فلسطین نشده است.»

او افزود: «تجربه نشان داده است که راه‌حل دو دولت تنها تاکتیکی برای وقت‌کشی و تداوم اشغالگری است. تا زمانی که اندیشه صهیونیسم وجود دارد، صلح واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

نقش ایران در حمایت از فلسطین

دبیرکل شبکه آزادی فلسطین درباره نقش ایران گفت: «از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تاکنون، ایران ثابت‌قدم‌ترین مدافع فلسطین بوده است. ایران نه‌تنها از فلسطین حمایت سیاسی می‌کند، بلکه در میدان نیز با جان و مال در کنار ملت فلسطین ایستاده است. ایران با ایجاد اکوسیستم مقاومت توانسته محور جهانی ضدصهیونیسم را شکل دهد.

وی افزود: برگزاری چنین کنفرانس‌هایی در تهران، پیوند مقاومت ایران با ملت‌های دیگر را تقویت کرده و جبهه‌ای بین‌المللی علیه صهیونیسم و امپریالیسم پدید آورده است.»

پیام به مردم اندونزی: اتحاد و مقاومت

امینی خطاب به مردم اندونزی تأکید کرد: «مسأله فلسطین باید با دید علمی و آگاهانه دنبال شود تا بتوان حرکت‌هایی مؤثر و بنیادین پایه‌گذاری کرد. دشمن از راه تفرقه پیش می‌رود؛ ما باید متحد شویم و از تعصبات گروهی بگذریم.»

وی افزود: «امروز ملت‌های یمن، ونزوئلا، بولیوی، اسپانیا و دیگر کشورها با تظاهرات میلیونی از فلسطین حمایت می‌کنند؛ ما نیز باید در اندونزی الگویی از اتحاد و مقاومت باشیم.»

شعار شبکه نیز اینگونه بیان شد: «دفاع از فلسطین، پاسداری از اندونزی است.»

یادبود محمد الدره و همبستگی جهانی

کنفرانس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی هر سال به یاد «محمد الدره»، کودک فلسطینی که در سال ۲۰۰۰ به‌دست نیروهای اسرائیلی به شهادت رسید، برگزار می‌شود. هدف این کنفرانس بازتاب رنج کودکان فلسطینی در سایه دهه‌ها اشغال و تجاوز است.

در این دوره، نمایندگانی از فلسطین، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، ترکیه، بنگلادش، تونس، صربستان، اندونزی، مالزی و زیمبابوه حضور داشتند. این اجلاس هم‌زمان با سالگرد دفاع ایران در برابر تجاوز اسرائیل برگزار شد؛ جنگی که از ۱۳ ژوئن آغاز و با شکست رژیم صهیونیستی در ۲۴ ژوئن پایان یافت.

