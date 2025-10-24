به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌بس ادعایی در نشست شرم الشیخ، در حالی روزهای خود را سپری می‌کند که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد و بارها آتش‌بس را نقض کرده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این آتش بس را مسیری جدید برای غزه می‌دانند؛ مسیری که آمریکا در آن منافع اقتصادی و در بلندمدت حفظ و امنیت رژیم صهیونیستی را دنبال ‌می‌کند.

دکتر «توفیق طعمة»، پژوهشگر فلسطینی و تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا و خاورمیانه مقیم ایالات متحده، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا آخرین تحولات نوار غزه پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس را بررسی کرد. او همچنین به تلاش‌های مقام‌های آمریکایی برای هدایت روند امور غزه در مسیر منافع واشنگتن پرداخت.

سفر فرستادگان آمریکا؛ فراتر از میانجی‌گری

این کارشناس رسانه‌های بین‌المللی درباره سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر به سرزمین‌های اشغالی گفت: «این سفر فراتر از میانجی‌گری صرف برای آتش‌بس در غزه بود و ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد که با طرح «روز بعد» آمریکا در منطقه تلاقی می‌کند.»

وی افزود: «هدف آمریکا فشار بر دولت نتانیاهو برای کاهش تنش در میدان و بررسی تمهیدات گسترده برای اداره غزه پس از جنگ، از جمله نقش احتمالی نیروهای عرب و نظارت اقتصادی بر پروژه‌های بازسازی است.»

طعمه تأکید کرد: «این سفر گامی در مسیر یک معامله جدید است تا واشنگتن نفوذ خود را از طریق بازسازی و کاهش تنش تثبیت کند و غزه را تحت کنترل بلندمدت خود نگه دارد.»

شروط حماس؛ جداسازی مقاومت از مدیریت مدنی

طعمه درباره موضع حماس توضیح داد: «حماس پس از جنگ به دنبال به دست گرفتن کنترل غزه نیست و خواستار تشکیل یک کمیته ملی یا نهاد فنی موقت برای نظارت بر امور این باریکه است.»

وی افزود: «این موضع نشان‌دهنده جداسازی مقاومت از مدیریت مدنی و جلوگیری از تکرار محاصره‌ای است که از سال ۲۰۰۷ اعمال شده است.»

طعمه تأکید کرد: «حماس شروط روشنی برای آینده تعیین کرده است: آتش‌بس جامع، خروج نیروهای اشغالگر، آزادی اسرا و تعهد عربی و بین‌المللی به بازسازی بدون قیمومیت سیاسی یا امنیتی. هر راه‌حل باید در چارچوب دیدگاه ملی فلسطینی باشد.»

وی درباره خلع سلاح گفت: «سلاح خط قرمز حماس است و تنها در صورت توافق سیاسی عادلانه مبتنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایان اشغالگری پذیرفته می‌شود. سلاح کارت سیاسی است و حق مقاومت را تضمین می‌کند.»

شکنندگی آتش‌بس؛ فشار اسرائیل و ناکارآمدی بین‌المللی

طعمه درباره نقض مکرر آتش‌بس توسط اسرائیل گفت: «این نقض‌ها بخشی از استراتژی فشار اسرائیل برای حفظ وضعیت تهدید غزه است و از ثبات سیاسی یا میدانی جلوگیری می‌کند.»

وی افزود: «جامعه بین‌المللی در اعمال سازوکارهای اجرایی شکست خورده است و طرف‌های حامی صرفاً نگرانی ابراز می‌کنند بدون گام عملی.»

طعمه ادامه داد: «مقاومت با سیاست «پاسخ سنجیده» تعادل بین بازدارندگی و جلوگیری از رویارویی همه‌جانبه را حفظ می‌کند. تثبیت آتش‌بس واقعی تنها با پایان اشغال و لغو محاصره ممکن است.»

اتحادیه اروپا؛ تحریم نمادین یا بازدارنده؟

طعمه درباره اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «این اظهارات بیشتر نمادین به نظر می‌رسد. اتحادیه اروپا عادت به تهدیدهای «در دست بررسی» دارد و تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.»

وی افزود: «صحبت از تحریم‌ها به لفاظی سیاسی برای آرام کردن افکار عمومی اروپا شبیه است، اما مطرح کردن آن نشان‌دهنده تغییر نسبی روحیه اروپایی و آغاز فرسایش مصونیت سیاسی اسرائیل است.»

مسیر تشکیل کشور فلسطین؛ چالش‌های غزه و کرانه باختری

طعمه درباره مسیر تشکیل کشور فلسطین توضیح داد: «با جدایی غزه و کرانه باختری و فرسایش ایده راه‌حل سیاسی، مسیر تشکیل کشور فلسطینی پیچیده‌تر از همیشه است.»

وی افزود: «غزه محاصره شده و کرانه باختری با ایست‌های بازرسی و شهرک‌سازی تکه‌تکه شده است. در چنین شرایطی، صحبت از کشور مستقل به یک تجمل سیاسی تبدیل شده است.»

طعمه تأکید کرد: «به رسمیت شناختن نمادین فلسطین توسط جامعه بین‌المللی بدون اراده سیاسی برای پایان اشغالگری و اتحاد سرزمین‌ها بی‌اثر است. قدرت‌های غربی از حمایت نظری راه‌حل دو کشوری راضی هستند اما چشم خود را بر سیاست‌های اسرائیل می‌بندند.»

