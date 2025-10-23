پاکستان حزب تحریک لبیک را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که حزب اسلامی «تحریک لبیک پاکستان» (TLP) را بر پایه قوانین ضد تروریسم کشور در فهرست گروههای ممنوعه قرار داده است.
در بیانیهای که دفتر شهباز شریف نخستوزیر پاکستان منتشر کرد، آمده است: هیئت فدرال وزیران بهطور اجماع به این نتیجه رسیده است که حزب تحریک لبیک پاکستان در فعالیتهای تروریستی و خشونتآمیز دست دارد.
به گفته دولت پاکستان، حزب اسلامی «لبیک پاکستان» مسئول برگزاری تظاهرات و راهپیماییهای خشونتآمیز است که به کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و شهروندان بیگناه انجامیده است.
اعتراضات اخیر از نهم اکتبر (۱۸ مهر) آغاز شد، زمانی که هواداران این حزب به رهبری سعد رضوی از شهر لاهور در شرق پنجاب، راهی پایتخت اسلامآباد شدند تا علیه جنگ اسرائیل در غزه تظاهرات کنند. چهار روز بعد، در شهر موریدکه میان لاهور و اسلامآباد، درگیریهایی رخ داد که به مرگ دستکم پنج نفر از جمله یک افسر پلیس انجامید.
از آن زمان، دولت پاکستان عملیات گستردهای علیه این حزب آغاز کرده است. بر اساس گزارشها، تاکنون ۹۵ حساب بانکی و تعدادی از املاک مرتبط با این حزب مسدود شدهاند. به گفته سخنگوی دولت ایالت پنجاب، سعد رضوی، رهبر حزب، برای فرار از بازداشت در خفا به سر میبرد.
این نخستین بار نیست که دولت پاکستان حزب لبیک را ممنوع میکند. در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) نیز این حزب به دلیل اعتراضات خشونتآمیز ضدفرانسوی که به کشته شدن چندین پلیس و غیرنظامی انجامید، از فعالیت منع شد؛ اما هفت ماه بعد، این ممنوعیت لغو گردید.
حزب تحریک لبیک پاکستان در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ شرکت کرد. با اینکه در هیچیک از این دو انتخابات نتوانست کرسیای در پارلمان ملی به دست آورد، اما بیش از دو میلیون رأی کسب کرد. در انتخابات فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲)، این حزب موفق شد یک کرسی در پارلمان ایالت پنجاب به دست آورد.
