به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین افتتاح بزرگترین طرح فنی سیگنالرسانی و پوشش تصویری سازمان در اماکن مقدسه کشور و بهرهبرداری از «استودیو تلویزیونی کریمه» امشب در جوار بارگاه مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد.
این مراسم همزمان با آیین اختتامیه سراسری مدیران طرح و برنامهریزی سازمان صدا و سیما با هدف مرور دستاوردهای چهار ساله تحولی رسانه ملی و ارزیابی میزان تحقق اهداف سند تحول در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار شد.
در ادامه، دستاوردهای طرح «همآفرینی تحول» که با هدف ایجاد عزم سازمانی، توسعه همکاری جمعی و طراحی بومی مسیر تحول رسانه ملی اجرا شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
در قالب این طرح، بیش از ۸۰ حوزه تخصصی در پنج کارگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت و جمعبندی فعالیتها در قالب برنامههای عملیاتی در سطح ملی تدوین شد.
همچنین در حاشیه این همایش، از برترین طرحها و کارگاههای تخصصی برگزیده در مسیر تحقق اهداف سند تحول تقدیر شد.
این مراسم در فضایی معنوی و با حضور گسترده مدیران و کارشناسان صدا و سیما از سراسر کشور برگزار شد و در پایان با توسل به حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، بر تداوم مسیر تحول رسانه ملی و تحقق مأموریت فرهنگی سازمان تأکید شد.
.............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما