افتتاح فرآیند پخش شبکه استانی قم با کیفیت HD

در ابتدای مراسم با حضور مسئولان از خانواده شهید علیرضا رضازاده مقدم از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

ایجاد پایگاه رسانه ای در حرم مطهر حضرت معصومه(س)

علیرضا شریفی معاون فنی سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از مراسم با تشکر از استاندار قم بابت حمایت ها از این سازمان، اظهار کرد: من از استاندار قم بابت تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژه های صدا و سیمای مرکز قم تشکر می کنم، با این حمایت ها توانستیم پخش اچ دی را از صدا و سیمای مرکز قم به مردم قم هدیه کنیم، برای این استان، برنامه های زیادی داریم و به دنبال ایجاد پایگاه رسانه ای در حرم مطهر حضرت معصومه(س) هستیم.

وی ادامه داد: برای این که یک استودیو کیفیت اچ دی شود، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه دارد، همچنین هزینه تامین تجهیزات ارتباطی ۲۰ میلیارد تئومان است. اعتبارات تملک و دارایی سازمان صدا و سیما اندک است و ریاست این سازمان از اعتبارات جاری برای اجرای این پروژه ها، کمک می کند. اگر این کمک صورت نمی گرفت در اجرای پروژه ها در صدا و سیما به شکست می خوردیم.

معاون فنی سازمان صدا و سیما افزود: در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ویژه اینکه صدا و سیما در معرض تهدید بود و ساختمان شیشه آن نیز هدف حمله قرار گرفت، اما اجرای پروژه های صدا و سیمای مرکز متوقف نشد تا این پروژه ها سر وقت به مرحله بهره برداری برسد. استانداران استان های دیگر نیز باید از استاندار قم الگو بگیرند و اعتبارات بیشتری را برای اجرای پروژه های مراکز صدا و سیما در استان های خود اختصاص بدهند، هر چه آنها اعتبارات اختصاص بدهند ما نیز اعتبارات بیشتری را تخصیص خواهیم داد تا این پروژه ها به سرانجام برسد.

شریفی، رسانه را نهادی موثر در رشد و توسعه کشور دانست و تصریح کرد: مراکز صدا و سیما در شهرهای مختلف باید تقویت شوند و واحدهای سیار صدا و سیما نیز در این شهرها، مورد تجهیز قرار بگیرند. سازمان صدا و سیما با حمایت ریاست این سازمان و دولت برای این کار پای کار است. مراکز صدا و سیما در شهرهای مختلف نیز به زیرساخت های گسترده ای دارند بخشی از این زیرساخت ها مربوط به واحدهای سیار برای استقرار در نقاط مختلف است. به عنوان مثال اعتبار مورد نیاز برای تهیه یک واحد سیار برای مرکز صدا و سیمای قم که در شان این شهر باشد حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اگر استانداری قم بخشی از این اعتبار را تامین کند مابقی اعتبار نیز از سوی سازمان صدا و سیما تامین خواهد شد.

معاون فنی سازمان صدا و سیما با بیان این که استان قم در پخش شبکه های تلویزیونی به صورت اچ دی پیشگام است، افزود: استفاده بهینه از تجهیزات مورد تاکید رئیس سازمان صدا و سیما است و استان قم در استفاده از فناوری ها پیشگام می باشد. به عنوان مثال استان قم اولین استان در زمینه پخش شبکه استانی با کیفیت HD است و امیدواریم که استان های دیگر به استان قم در این زمینه بپیوندند.

وی خاطرنشان کرد: زمان پیش بینی شده برای تامین واحد سیار جدید برای مرکز صدا و سیمای قم حدود یک سال در صورت تامین بخشی از اعتبارات از خود استان است، اگر استانداری قم اعتبارات بیشتری را برای این پروژه اختصاص بدهد امکان بهره برداری از آن تا پایان سال نیز وجود دارد.

قم یک جهان شهر است

اکبر بهنام جو استاندار قم در ادامه مراسم با اشاره به برنامه های سازمان صدا و سیما در شهر قم اظهار کرد: این سازمان تلاش کرد که کیفیت پخش شبکه ها در این شهر بالا برود. شهر قم یک شهر نیست بلکه یک جهان شهر می باشد و در روایات از شهر قم به عنوان شهر اهل بیت(ع) یاد شده است. باید توسعه صدا و سیما در شهر قم صورت بگیرد و نباید استان قم را مانند معادل استان های دیگر بگیریم، قم با توجه به جایگاهی که دارد باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد.

استاندار قم ادامه داد: صدا و سیما در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه ای، پوشش خوب رسانه ای انجام داد. صدا و سیما یک دانشگاه است که سی تا چهل میلیون بیننده دارد و در این دانشگاه مباحث مختلف در زمینه معنویت، اعتقادی، رسانه و بهداشت به مردم قابل عرضه است. ما وظیفه داریم که به سازمان صدا و سیما کمک کنیم تا این سازمان بتواند به وظایف خود عمل کند.

وی با بیان این که مرکز صدا و سیمای استان قم مورد حمایت استانداری قم است، افزود: هم در زمینه تامین اعتبارات و هم در زمینه تامین اراضی برای این مرکز، کمک می کنیم، عملکرد استان قم فقط عملکرد استانی نیست و عملکرد آن جهانی است. صدا و سیمای در ایام جنگ به خوبی کار اطلاع رسانی را انجام داد.

