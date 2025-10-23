به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاههای فرانسه سومین حکم بازداشت بینالمللی علیه بشار اسد رئیسجمهور سابق سوریه را صادر و او را به همدستی در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، متهم کردند.
یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانس پرس اعلام کرد که این حکم در تاریخ ۲۹ ژوئیه توسط قضات تحقیق پاریس تنها چند روز پس از لغو حکم نخست در همان پرونده، صادر شد. با این اقدام، تعداد احکام صادره علیه بشار اسد به سه مورد رسید.
«کلیمانس بیکتارت» وکیل اتحاد بینالمللی حقوق بشر، مدعی شد که این سه حکم بازتاب جنبههای مختلف سرکوب نسبت داده شده به بشار اسد است.
لازم به ذکر است که دادگاه تجدیدنظر فرانسه پیشتر در تاریخ ۲۵ ژوئیه حکم قبلی را با استناد به مصونیت کامل یک رئیسجمهور در زمان تصدی سمت، لغو کرد. در آن زمان، بشار اسد هنوز رئیسجمهور سوریه بود. با این حال، پس از برکناری او در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، دادگاه عالی فرانسه اجازه صدور احکام جدید را صادر کرد.
همچنین در همان روز، دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم فرانسه که مسئول رسیدگی به جنایات علیه بشریت است، درخواست صدور حکم جدید علیه بشار اسد را ارائه کرد.
در صورت ارجاع پروندهها به دادگاه ، بشار اسد میتواند حتی به صورت غیابی در فرانسه محاکمه شود. شایان ذکر است که دادگاه بینالمللی کیفری صلاحیت رسیدگی به پرونده سوریه را ندارد، چرا که این کشور معاهده رم را تصویب نکرده و هیچ قطعنامهای از شورای امنیت برای ارجاع پرونده به آن صادر نشده است.
