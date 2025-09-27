دستگاه قضایی حکومت جولانی حکم بازداشت غیابی علیه بشار اسد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی حکومت جولانی حکم بازداشت غیابی علیه بشار اسد رئیس‌جمهور پیشین سوریه به اتهام قتل عمد و شکنجه صادر کرده است؛ اقدامی که برای نخستین بار پس از سقوط حکومت پیشین سوریه صورت می‌گیرد.

«توفیق العلی» قاضی تحقیق هفتم دمشق، گزارش داد که این حکم بازداشت غیابی به دلیل ارتباط اسد با حوادث درعا در سال ۲۰۱۱ صادر شده و شامل اتهام‌های قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی است.

به گفته العلی، این تصمیم قضایی راه را برای تعمیم حکم از طریق اینترپل و پیگیری بین‌المللی پرونده باز می‌کند و این اقدام بر اساس شکایت خانواده‌های قربانیان در استان درعا صورت گرفته است.

پیش‌تر، دستگاه قضایی فرانسه در نوامبر ۲۰۲۳ حکم بازداشت علیه بشار اسد به اتهام نقش داشتن در حملات شیمیایی منتسب به نیروهایش در سال ۲۰۱۳ در غوطه و مناطق دیگری نزدیک دمشق که منجر به کشته‌شدن افراد زیادی شد، صادر کرده بود.

در ژوئیه، دادستانی کل ضدتروریسم فرانسه خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی جدید علیه بشار اسد با همان اتهام شد، و در آگوست، دادگاه فرانسه هفت حکم بازداشت دیگر علیه مقام‌های بلندپایه پیشین سوریه از جمله بشار اسد، به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز رسانه‌ای در حمص در سال ۲۰۱۲ صادر کرد؛ انفجاری که به کشته‌شدن روزنامه‌نگار آمریکایی «ماری کولفین» و عکاس فرانسوی «رمی اوشلیک» انجامید.

یک منبع قضایی حکومت جولانی اعلام کرد که محاکمه رئیس‌جمهور پیشین سوریه، که در دسامبر به همراه خانواده‌اش به روسیه رفته است، می‌تواند به صورت غیابی در سوریه انجام شود؛ در صورتی که قضات تحقیق دستور برگزاری محاکمه را صادر کنند. این در حالی است که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکاب‌یافته در سوریه را ندارد، زیرا دمشق اساسنامه رم، معاهده تأسیس این دادگاه، را امضا نکرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸