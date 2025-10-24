به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی چند روز درگیری میان نیروهای امنیتی سوریه و گروه جهادی فرانسویتبار «گردان الغربا» در استان ادلب، دو طرف به توافقی برای برقراری آتشبس دست یافتند. این درگیریها پس از مطرح شدن اتهاماتی از جمله آدمربایی و تأسیس دادگاه غیرمجاز در کمپ الفردان، محل اسکان جنگجویان خارجی، آغاز شد.
آغاز درگیریها با شکایتهای مردمی
وزارت کشور سوریه اعلام کرد که نیروهای امنیت داخلی پس از دریافت شکایتهایی از ساکنان منطقه درباره تخلفات جدی، از جمله آدمربایی یک دختر توسط اعضای گردان الغربا، اقدام به محاصره کمپ الفردان در شمال ادلب کردند. این کمپ در نزدیکی شهر حارم و مرز ترکیه قرار دارد و محل استقرار تعدادی از شبهنظامیان فرانسویزبان و خانوادههای آنان است.
مقاومت عمر دیابی و تشدید تنشها
در جریان عملیات امنیتی، عمر دیابی مشهور به «عمر أومسن» که رهبری گروه را بر عهده دارد، از تسلیم خودداری کرد، در داخل کمپ خود را محبوس کرد، مانع خروج غیرنظامیان شد و با تیراندازی، نیروهای امنیتی را به مقابله و ساکنان را به وحشت انداخت. گردان الغربا در بیانیهای مدعی شد که دولت سوریه با سرویسهای اطلاعاتی فرانسه هماهنگ کرده و این یورش را «خیانتی بزرگ» خواند.
واکنش دولت سوریه به اتهامات
احمد موفق زیدان، مشاور رسانهای رئیسجمهوری سوریه، در واکنش به این اتهامات در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درگیریها بهسبب خودداری این افراد از تبعیت از قانون اتفاق افتاده و ربطی به خارجیبودن آنها ندارد. اگر یک شهروند سوری همان کار را میکرد، با او هم همانطور برخورد میشد. امروز سوریه کشوری مبتنی بر قانون است و همه ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.»
جزئیات توافق آتشبس
منابع محلی به روزنامه العربی الجدید خبر دادند که توافق آتشبس شامل پایان وضعیت هشدار، بازگرداندن سلاحهای سنگین به پادگانها، توقف کمپینهای رسانهای تحریکآمیز، خویشتنداری در گفتوگوهای عمومی و ارجاع اختلافات به دادگاه شرعی وزارت دادگستری سوریه است. همچنین نیروهای وزارت کشور اجازه یافتهاند وارد کمپ شده و حضور امنیتی خود را تثبیت کنند. میانجیهایی نیز برای پیگیری پرونده عمر امسن تعیین شدهاند.
نقش میانجیگری حزب اسلامی ترکستان
برخی منابع مطلع اعلام کردند که گروه موسوم به «حزب اسلامی ترکستان» نقش مهمی در میانجیگری و کاهش تنشها ایفا کرده است. این گروه با نفوذ منطقهای خود توانست دو طرف را به توافقی برای پایان درگیریها و بازگشت به وضعیت عادی سوق دهد.
عمر دیابی؛ از فستفود در نیس تا فرماندهی جهادی در سوریه
عمر دیابی، معروف به عمر أومسن، پیش از مهاجرت به سوریه در سال ۲۰۱۲، کارگر یک رستوران فستفود در شهر نیس فرانسه بود. او پس از ورود به سوریه، گردانی در حومه لاذقیه تشکیل داد که عمدتاً از جنگجویان فرانسوی با ریشه آفریقایی تشکیل شده بود. وی مدتی به هیئت تحریر الشام پیوست و سپس از آن جدا شد تا گردان الغربا را تأسیس کند. این گروه در مناطق روستایی لاذقیه، بهویژه تپههای کبانه، با حدود ۱۰۰ جنگجو فعالیت میکرد.
آمریکا، عمر امسن را در فهرست تروریستهای جهانی قرار داده و مقامات فرانسه نیز او را به جذب نیرو برای عملیات در سوریه و عراق متهم کردهاند.
جنگجویان خارجی در سوریه؛ چالش امنیتی ادامهدار
هزاران جنگجوی خارجی طی سالهای گذشته برای مقابله با دولت سوریه وارد این کشور شدهاند. دولت سوریه اعلام کرده که تاکنون حدود ۳۵۰۰ نفر از این افراد را در یک واحد تازه از ارتش خود جای داده است، اما حضور گروههای مستقل مانند گردان الغربا همچنان چالشهای امنیتی جدی برای دمشق ایجاد میکند.
