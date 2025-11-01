اختلاف در دولت آلمان بر سر بازگشت اجباری پناهجویان سوری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اختلاف نظر درباره ازسرگیری روند اخراج پناهجویان سوری از آلمان، موجب بروز تنش علنی میان وزارتخانه‌های کشور و خارجه این کشور شده است.

بر اساس گزارش شبکه آلمانی «بیلد»، وزارت کشور آلمان بر اجرای توافق ائتلاف حاکم پافشاری می‌کند؛ توافقی که تأکید دارد روند اخراج به سوریه باید از مجرمان آغاز شود.

سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده که برلین در حال مذاکره با دولت دمشق برای امضای توافقی در زمینه بازگرداندن پناهجویان است. همچنین، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان بررسی پرونده‌های پناهجویان سوری را از سر گرفته، به‌ویژه مردان جوانی که بدون خانواده وارد آلمان شده‌اند و توانایی کار دارند.

در مقابل، وزارت خارجه آلمان با این رویکرد مخالفت کرده است. «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان که اخیراً از یکی از مناطق ویران‌شده دمشق بازدید کرده و گفته است: «چنین سطحی از ویرانی را هرگز ندیده بودم».

او تأکید کرده که بازگشت پناهجویان سوری در شرایط فعلی تنها در موارد بسیار محدود ممکن است، چرا که زیرساخت‌های حیاتی سوریه به‌شدت آسیب دیده‌اند.

در همین راستا، «استفان شنگ» فرستاده ویژه آلمان در امور سوریه، اعلام کرده که از ۱۳ ژانویه، اداره مهاجرت آلمان ارائه کمک مالی برای تشویق پناهجویان سوری به بازگشت داوطلبانه را آغاز کرده است.

این اختلاف در حالی شدت گرفته که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، با توجه به ادامه بحران انسانی و امنیتی در کشور جنگ‌زده سوریه، بارها نسبت به خطرات بازگشت اجباری پناهجویان به این کشور هشدار داده‌اند.

............................

پایان پیام/ 167