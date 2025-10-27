خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)ـابنا: زن ایرانی اگر امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی شکوفا شده، این شکوفایی بر دوش مردانی بوده که قوامیت را نه شعار، بلکه مسئولیت دانستند. مردانی که ایستادند، حمایت کردند، و گاه برای امنیت و عزت زن ایرانی، جان دادند. این شکوفایی، ثمره‌ی قوامیت است؛ نه در سایه‌ی حذف مرد، بلکه در حضور مرد مسئول.

پس زن ایرانی، اگر امروز به قدرت رسیده، نباید نمکدان را بشکند. نباید قوامیت را تحقیر کند یا حذف. بلکه باید با صدایی روشن و مقتدر، مطالبه‌ی قوامیت بیشتر کند.

مطالبه‌ی مردانی که ستون باشند، نه سایه. مردانی که مسئولیت را بفهمند، نه فقط قدرت را.

نقد جریان‌های فمینیستی؛ از حذف معنا تا حذف امنیت

در بسیاری از جریان‌های فمینیستی، واژه‌ی «قوامیت» به‌عنوان نماد سلطه و تبعیض مورد هجمه قرار گرفت. اما این نقد، اغلب بدون درک زمینه‌ی قرآنی و فرهنگی این واژه صورت گرفت. قوامیت، در منطق قرآن، مسئولیت است؛ نه برتری. ستون است؛ نه دیوار.

وقتی این معنا حذف شد، زن نه آزادتر شد، بلکه تنهاتر شد. مجبور شد نقش‌هایی را به دوش بکشد که قرار نبود بار آن‌ها را تنهایی تحمل کند. نتیجه؟ خستگی، سردرگمی، و گاه تبدیل شدن به مردی که روزی آرزویش را داشت.

جریان‌های فمینیستی، با نیت برابری، گاه بی‌آن‌که بخواهند، ستون را شکستند؛ و سقف، بر سر زن فرو ریخت.

قوامیت در قرآن؛ بازخوانی یک واژه‌ی مسئولیت‌محور

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ" (نساء، ۳۴)

مفسران این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند:

- قوامیت یعنی ایستادن، سرپرستی، و مسئولیت‌پذیری در تأمین امنیت، نفقه، و تدبیر امور خانواده.

- نه به‌خاطر برتری ذاتی، بلکه به‌خاطر بار سنگین مسئولیت و تأمین.

- قوامیت، ستون شکوفایی زن است؛ نه ابزار محدودسازی او.

پیامدهای حذف قوامیت؛ آسیب به زن، خانواده، و جامعه

شانا سوان، دانشمند آمریکایی، هشدار داده که تا سال ۲۰۴۵، بیشتر مردان ممکن است توانایی تولید اسپرم را از دست بدهند. این بحران زیستی، بازتابی از بحران معنایی نقش مردان است. مردی که نمی‌داند چرا باید بایستد، بدنش هم دیگر نمی‌ایستد.

زن نیز، در غیاب قوامیت، مجبور می‌شود هم تأمین‌کننده باشد، هم مراقب، هم تصمیم‌گیرنده، هم تحمل‌کننده. این نه برابری است، نه شکوفایی؛ بلکه فرسایش روانی و اجتماعی است.

زن ایرانی؛ آغازگر نهضت بازتعریف قوامیت

زن ایرانی امروز، با آگاهی، تجربه، و قدرت، می‌تواند آغازگر نهضتی باشد برای بازتعریف قوامیت. نهضتی که در آن، مردان دوباره مسئولیت را بپذیرند، و زنان دوباره شکوفا شوند. این نهضت، نه بازگشت به گذشته است، نه تسلیم به مدرنیته؛ بلکه حرکتی به سوی تعادل انسانی و عدالت واقعی است.

زن ایرانی باید بگوید:

- من برای شکوفایی، به مردی نیاز دارم که بایستد، نه عقب‌نشینی کند.

- من برای امنیت، به قوامیت نیاز دارم؛ نه به شعارهای بی‌ریشه.

- من برای ساختن آینده، به مردانی نیاز دارم که ستون باشند، نه دیوار.

مطالبه‌گری برای بازگشت معنای فروکاست شده قوامیت

قوامیت، ستون شکوفایی زن ایرانی است.

و مطالبه‌ی آن، نه فقط حق او، بلکه وظیفه‌ی اوست.

زن ایرانی باید صدای خود را بلند کند؛ نه برای حذف مرد، بلکه برای احیای مردِ مسئول.

نه برای رقابت، بلکه برای رفاقت.

نه برای برابری سطحی، بلکه برای تعادل عمیق.

بانو حکمت نیا