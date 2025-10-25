 بحران حجاب به بحران برهنگی و فرهنگی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار اعضای‌ شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در ابتدا اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی با معرفی اعضای حزب اظهار داشت: حزب موتلفه اسلامی قبل از پیروزی انقلاب بازوی ستبر امام بود و بعد از انقلاب هم بازوی ستبر نظام است و ان‌شاءالله بتوانیم بازوی ستبر ولی‌فقیه‌مان در دور دوم باشیم.

در ادامه، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه‌اسلامی با یادآوری محورهای اصلی حزب، محورهای اساسی حزب موتلفه اسلامی را قرائت کرد.

پس از آن، آیت‌الله فاضل لنکرانی در سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) با اشاره به عقبه حزب موتلفه اسلامی گفت: شما بسیار مفتخرید که چنین عقبه بسیار درخشانی را در حزب موتلفه‌اسلامی دارید. بسیار خوشحالم که در این جلسه‌ای که با انقلاب متولد شد و با حرکت امام شکل گرفت حضور دارم. این حزب باقی است، زنده است، حرکت می‌کند و تأثیرگذار است. اگرچه شخصیت‌های بزرگی را از دست داده‌اید، مانند آقای عسگراولادی و شهدایی که تقدیم انقلاب کردید، اما این مجموعه همچنان با قوت و حضور برادر ارجمندمان جناب آقای بادامچیان ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان وجه متمایز حزب موتلفه اسلامی با دیگر احزاب گفت: آن ویژگی که این مجموعه را از دیگر احزاب متمایز می‌کند، پیروی از مکتب ائمه و فقهای خودشان است و همین پیروی مانع انحراف خواهد شد. آنهایی که با این مجموعه و مکتب ارتباط داشتند، مصون و محفوظ بودند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به برکات انقلاب اسلامی گفت: با پیروزی انقلاب، اسلام شکوفا شد. اسلام یک حقیقت خام و غیر مکشوف بود و ما از اسلام تنها نماز، روزه و حج را می‌دانستیم. با انقلاب معلوم شد که اسلام مدعی اداره زندگی بشر در همه ابعاد است. اسلام در سیاست، در اقتصاد، در تربیت، مکشوف و قابل اجراست و آموزه‌هایی دارد که در هیچ مکتبی وجود ندارد. وقتی می‌گوییم اسلام جامع است، یعنی هر آنچه بشر نیاز دارد در آن وجود دارد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) بیان کرد: امام(ره) فرمودند قرآن را خدا برای انسان فرستاده است. آیا انسان تک‌بعدی است یا دارای ابعاد مختلف؟ انسان ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. انسانی که خدا در او روح خود را دمیده، نفسش نامحدود است. امام آمد و خط بطلانی بر دیدگاه محدود کشید و اسلام را زنده کرد. این انقلاب در حقیقت یک بعثت مجدد بود برای اسلام، یعنی اسلام را زنده کرد. اسلامی که صدها سال مدفون شده بود، امروز قدرت هدایت و اصلاح جامعه را دارد.

رییس مرکز فقهی ائمه‌ اطهار(ع) ادامه داد: می‌خواهم بگویم که حزب موتلفه اسلامی در همین مسیر حرکت کرده و باید همچنان بر اساس اندیشه و وسعت خط فکری امام حرکت کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به محورهای اصلی حزب مؤتلفه‌اسلامی که توسط امانی قرائت شد گفت: با توجه گستردگی دین، می‌توانیم به این محورها عمل کنیم. یک محور ایجاد وحدت در جامعه، دفاع از مقاومت و مراقبت از مستضعفین است. این‌ها زمانی معنا دارد که ما قبل از این اندیشه را پذیرفته باشیم، که این امر توسط حزب موتلفه پذیرفته شده و کاملاً به این اندیشه پایبند هستند.

وی ادامه داد:ما قبل از اینکه بگوییم "می‌توانیم"، باید باور داشته باشیم که دین می‌تواند. دین می‌تواند جامعه و خانواده را اصلاح کند. از اعضای حزب می‌خواهم که تقویت این باور را جزو سیاست خود قرار دهند. یکی از خلاهای موجود در میان برخی مسئولان نظام این است که این باور را ندارند. آن آقایی که وزیر است، باور ندارد که باید برود مطالعه کند و ببیند اسلام در مورد مسئولیتش چه گفته است. اگر این روش و مسلک شما باشد، انقلاب روز به روز پیشرفت می‌کند.



آیت‌الله فاضل لنکرانی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند این انقلاب پیر شدنی نیست. چرا این را فرمودند؟ چون انقلاب ما بر یک، اساس فکری بنا شده است که این اساس فکری همیشه پویا و زنده است و روزبه‌روز جذابیت بیشتری در دنیا پیدا می‌کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: مطمئن‌ترین حکومت، حکومت ولایت فقیه است. باید در دانشگاه، مدارس و جامعه این باور تقویت شود. خدا را شکر کنید که شما در این مسیر هستید. حزب مؤتلفه اسلامی هم‌راه و هم‌مسیر انقلاب است و می‌دانید نظام با چه خطرها و بحران‌هایی روبه‌رو بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه گفت: وحدت یکی از ضروری‌ترین مسائل است که باید به حفظ آن کمک کنیم. چه اساتید و چه دانشگاهیان باید بر اساس موازین قرآن عمل کنند. جامعه اسلامی نباید دچار تفرقه و نزاع شود.

او با اشاره به بحران حجاب در جامعه تأکید کرد: ما به‌عنوان طلاب باید به این موارد اشاره کنیم و مسئولان نیز باید توجه ویژه داشته باشند و به‌راحتی از کنار آن عبور نکنند. بحران برهنگی امروز طراحی شده برای آن‌که کشور و انقلاب را با بحران فرهنگی مواجه کند. همه در قبال این موضوع مسئولیم و باید طوری عمل کنیم که جامعه دچار تشدد و تقابل نشود.

وی در پایان گفت: حزب مؤتلفه‌اسلامی از بازوان امام (ره) بودند، اکنون هم بازوان رهبری هستند، بازوان دین هستند. باید خدا را شکر کنیم و یاد همه کسانی که در این حزب بودند را گرامی بداریم. این‌ها سرمایه‌های تاریخ انقلاب و این نظام هستند. جناب آقای بادامچیان از زمره این افرادند. خداوند ایشان و این مجموعه را حفظ کند و روزبه‌روز بر صلابت و قدرت حزب مؤتلفه اسلامی بیفزاید.

خاطر نشان می‌شود؛ دبیرکل حزب‌موتلفه اسلامی به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی در حاشیه این دیدار از کتابخانه بزرگ مرکز فقهی ائمه‌اطهار بازدید کردند. این کتابخانه دارای ۷۰‌هزار کتاب فقهی و مرجع می‌باشد.



................

پایان پیام/ ۲۱۸

