نشست همسایگان افغانستان بدون حضور نماینده طالبان در تهران برگزار شد / عراقچی: آینده مشترک منطقه «ما» با آینده افغانستان پیوند خورده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) تهران میزبان نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شد. در این نشست نماینده طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان، علیرغم دعوت ایران، حضور ندارد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در این نشست، بر ضرورت همکاری منطقهای برای ثبات افغانستان تأکید کرد و حضور نمایندگان را گواه اراده مشترک برای پیشبرد صلح و رفاه در منطقه دانست و افغانستان را کشوری با ظرفیتهای عظیم اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی توصیف کرد که جایگاه ژئواکونومیک آن، ثباتش را به الزامی راهبردی برای کل منطقه تبدیل کرده است.
عراقچی با استناد به تجربه دهههای گذشته، امنیت و توسعه افغانستان را مستقیماً مرتبط با منافع همسایگان دانست و به نقل از اقبال لاهوری گفت: آینده مشترک منطقه «ما» با آینده افغانستان پیوند خورده است. ایران همواره بر ادغام همهجانبه افغانستان در منطقه پایبند بوده و معتقد است چالشهای منطقهای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، احترام متقابل و سازوکارهای بومی قابل حل است. تقویت همگرایی منطقهای نه تنها امنیت جمعی را ارتقا میدهد، بلکه مداخلات خارجی را محدود میکند.
وزیر امور خارجه، رویکردهای بیرونی و نسخههای تحمیلی را ناکام خواند و به تجربه حضور ۲۰ ساله ناتو و خروج شتابزده ۲۰۲۱ اشاره کرد که با تمرکز امنیتمحور، نادیده گرفتن بافت اجتماعی افغانستان و تضعیف نقش همسایگان همراه بود. او تأکید کرد هیچ نسخه فرامنطقهای نمیتواند بحرانهای منطقه را حل کند و راهحلهای منطقهمحور ظرفیت بیشتری برای امنیت پایدار دارند. همسایگان به دلیل پیوندهای تاریخی و اقتصادی، طبیعیترین شرکای افغانستان هستند.
عراقچی بر محوریت همسایگان در ابتکارات مرتبط با افغانستان اصرار ورزید و گفت: امروز بیش از همیشه نیاز به چارچوب هماهنگ همکاری داریم که از رقابتهای مقطعی فاصله گرفته و بر منافع جمعی تمرکز کند. ادغام افغانستان در شبکههای اقتصادی، ترانزیتی و انرژی، نه تنها به توسعه این کشور کمک میکند، بلکه همگرایی منطقهای را تقویت خواهد کرد. ایران آمادگی گسترش همکاری در حملونقل، تجارت و انرژی با همه همسایگان را دارد.
او مردم افغانستان را مرکز همه تلاشها دانست و کشورهای حاضر را دارای مسئولیت اخلاقی و انسانی برای کمک به آنها برشمرد. ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان همسایگان را ضرورتی راهبردی خواند که از سوءتفاهمها جلوگیری کرده و هماهنگی سیاستها را فراهم میآورد. تقویت تعامل منطقهای کلیدی برای صلح پایدار است و منطقه در آستانه تحولات اقتصادی مهمی قرار دارد که افغانستان میتواند حلقه اتصال آسیای مرکزی، جنوبی و غربی باشد.
در پایان، عراقچی با قدردانی از برگزارکنندگان، ابراز امیدواری کرد که گفتگوها زمینهساز گامهای عملیتر و امیدآفرینی برای آینده افغانستان و منطقه شود. این نشست نخستین بار در این سطح برگزار شد و نشاندهنده تعهد ایران به حل منطقهای مسائل افغانستان است.
