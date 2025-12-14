فرانس پرس: عامل حمله تدمر عضو سازمان امنیت عمومی سوریه بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی به فرانس پرس اعلام کرد که عامل حمله به هیئت نظامی مشترک در مرکز سوریه، از نیروهای وابسته به سازمان امنیت عمومی وزارت کشور سوریه بوده است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: «عامل حمله تدمر بیش از ده ماه عضو سازمان امنیت عمومی سوریه بود و در چند شهر فعالیت داشت تا اینکه به تدمر منتقل شد».

پس از حادثه، بیش از ۱۱ نفر از نیروهای امنیت عمومی بازداشت و به تحقیقات سپرده شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در این حمله سه نفر ـ دو نظامی و یک مترجم آمریکایی ـ کشته شدند. همچنین سه نظامی دیگر زخمی شدند.

«شان پارنل» سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت: این حمله نیروهای آمریکایی حاضر در عملیات ضدتروریسم در منطقه را هدف قرار داد و تحقیقات ادامه دارد.

یک مقام نظامی به فرانس پرس گفت تیراندازی زمانی رخ داد که افسران سوری و آمریکایی در مقر امنیتی شهر تاریخی تدمر جلسه داشتند.

این نخستین حادثه مشابه از زمان روی کار آمدن گروه‌های مخالف به رهبری «هیئت تحریر الشام» در سوریه طی یک سال گذشته است؛ گروهی که اخیراً گام‌هایی برای نزدیکی به آمریکا برداشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد به این حمله پاسخ دهد و منطقه تدمر را «بسیار خطرناک» توصیف کرد که تحت کنترل کامل دولت سوریه نیست.

سنتکام تأیید کرد عامل حمله کشته شده و سه نظامی دیگر زخمی شده‌اند. این هیئت در تدمر برای حمایت از عملیات ضد داعش حضور داشت.

دولت سوریه این حمله را «تروریستی» خواند و به دولت و ملت آمریکا تسلیت گفت.

دمشق ماه گذشته، طی سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه احمد الشرع به واشنگتن، رسماً به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش پیوست.

نیروهای آمریکایی عمدتاً در مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه و همچنین در پایگاه التنف نزدیک مرز اردن مستقر هستند. واشنگتن می‌گوید حضور نظامی‌اش برای مبارزه با داعش و حمایت از متحدان محلی است.

