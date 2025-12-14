به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از دو حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان خبر دادند؛ یکی از این حملات در شهرک شبعا منجر به نابودی کامل یک دستگاه بولدوزر شد و دیگری حومه شهرک یاطر را هدف قرار داد.

یک منبع امنیتی لبنانی تأیید کرد که یک بولدوزر در شهرک شبعا با سه موشک پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفت؛ اقدامی که جدیدترین نقض توافق آتش‌بس سال گذشته محسوب می‌شود.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا صبح امروز پروازهای شناسایی خود را بر فراز منطقه صور، به‌ویژه شهرک یانوح، افزایش داد.

نیروهای ارتش لبنان در اطراف منزلی که روز گذشته تهدید اسرائیل را دریافت کرده بود، مستقر هستند و نیروهای امنیتی نیز در ورودی‌های شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند.

ارتش اسرائیل روز گذشته تصمیم گرفت حمله به ساختمانی در یانوح را به‌طور موقت متوقف کند؛ این تصمیم بنا به درخواست ارتش لبنان برای بررسی مجدد محل مورد نظر و رسیدگی به آنچه اسرائیل «نقض توافق» خوانده، اتخاذ شد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به رصد مداوم این مکان ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حزب‌الله دوباره استقرار یا تسلیح شود. سخنگوی ارتش نیز گفت نیروهای فرماندهی جنوبی در منطقه مستقر هستند و هر تهدیدی را فوراً از بین خواهند برد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه رو به افزایش است و گزارش‌هایی از احتمال حمله گسترده اسرائیل به لبنان منتشر شده است.

یوسف راجی وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگو با الجزیره اظهار داشت: دولت لبنان هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده مبنی بر اینکه اسرائیل در حال آماده‌سازی عملیات نظامی وسیع علیه لبنان است.

راجی افزود: لبنان در حال انجام رایزنی‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از هرگونه حمله اسرائیل به خاک و تأسیسات کشور است.

