صدای ناقوس کلیساها را مدیون مقاومت در لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرکیس الدویهی فعال و روزنامهنگار مسیحی لبنانی در اظهاراتی گفت: مقاومت لبنان ثابت کرده است که یک مقاومت طایفهای نیست.
وی افزود: مردم غزه اهل سنت هستند، اما ندیدیم اهل سنت برای یاری آنها به پا خیزند؛ در حالی که شیعیان، چه در لبنان و چه در عراق، به حرکت درآمدند و نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی ایران، رأس این محور است و آن را رهبری میکند.
الدویهی افزود: وقتی به دوستان شیعه در مقاومت میگفتم دفاع از غزه بسیار هزینهبر خواهد بود، پاسخ میدادند: «غزه امروز حسین(ع) است؛ غزه مظلوم و مستضعف است بر ما واجب است که در هر زمان و مکان، حسین(ع) را یاری کنیم.»
وی با بیان اینکه اگر مقاومت نبود، امروز ناقوس کلیساها به صدا در نمیآمد، بهویژه ما مسیحیان، مدیون مقاومت در لبنان هستیم. دوستان مسیحیام در سوریه، در صیدنایا و حمص، برایم از دلاوریهای فرزندان حزبالله در دفاع از مقدسات و پیروان مسیحیت می گفتند؛ قهرمانان حزبالله از مقدسات مسیحیان محافظت کردند همانطور که از مقام حضرت زینب(س) محافظت کردند.
روزنامهنگار مسیحی لبنانی اظهار داشت: قبل از شروع جنگ و شهادت سیدحسن نصرالله یکی از راهبهها در صیدنایا به من میگفت: «ما هر روز برای قهرمانان حزبالله و برای سلامتی سید دعا میکنیم، چون آنها از ما دفاع و محافظت کردند، هر کمکی که از دستشان برمی آمد از کمک های درمانی و رساندن غذا و... انجام می دادند آن ها مراقب ما بودند، و بسیار محترمانه رفتار میکردند.»
...................
پایان پیام
نظر شما