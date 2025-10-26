  1. صفحه اصلی
تأکید بر توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی میان حوزه‌های علمیه ایران و دانشگاه اسلامی غازی‌عنتاب ترکیه

۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰
کد مطلب: 1742698
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در جریان سفر خود به ترکیه با رئیس دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی‌عنتاب دیدار و درباره ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مشترک گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در جریان سفر خود به ترکیه و شرکت در همایش بین‌المللی «العالم الاسلامی إلی أین؟» با دکتر شیخموس دمیر، رئیس دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی‌عنتاب دیدار و درباره ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مشترک گفت‌وگو کرد. 

در ابتدای این دیدار، دکتر شیخموس دمیر، رئیس دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی‌عنتاب، با اشاره به وضعیت فعلی جهان اسلام و ضرورت اتحاد میان مسلمانان گفت: امروز برای همه روشن شده است که اسرائیل و آمریکا دشمن مشترک امت اسلامی‌اند و آشکارا علیه کشورهای اسلامی تهدید می‌کنند. آنان تنها به اشغال غزه و فلسطین بسنده نکرده‌اند، بلکه به سایر سرزمین‌های اسلامی نیز چشم طمع دارند.

دکتر دمیر در ادامه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه ارائه داد و با اشاره به حضور طلاب و رشته‌های متنوع تحصیلی اظهار کرد: هدف اصلی این دانشگاه، تلفیق علوم اسلامی با علوم صنعتی و تکنولوژی است. وی افزود: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی‌عنتاب ضمن آشنایی با مبانی علوم اسلامی، در رشته‌های صنعتی و فناوری نیز تخصص می‌یابند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی، که به نمایندگی از مدیر حوزه‌های علمیه و به دعوت رئیس دانشگاه غازی‌عنتاب در این کشور حضور داشت، گزارشی از ظرفیت‌های پژوهشی و آموزشی حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وی با اشاره به تنوع رشته‌ها در درختواره علوم اسلامی در حوزه‌های علمیه، به برخی از رشته‌های نوپدید و کاربردی مانند فقه معاصر، فقه بانکداری و فقه پزشکی اشاره نمود و این تنوع را نشانه پویایی و پاسخ‌گویی حوزه‌های علمیه به نیازهای زمان دانست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان از دعوت و میهمان‌نوازی رئیس، مدیران و اساتید دانشگاه اسلامی و صنعتی غازی‌عنتاب قدردانی کرد و بر آمادگی حوزه‌های علمیه برای گسترش تعاملات علمی و فرهنگی تأکید نمود.

همچنین در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، مسئول منطقه آسیا و اقیانوسیه در معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه، با تشکر از میهمان‌نوازی مسئولان دانشگاه، به برخی از ظرفیت‌های همکاری مشترک اشاره کرد. او تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی در موضوعاتی همچون قرآن و تفسیر، کلام و اعتقادات، فلسفه و منطق، و ادبیات عرب، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مشترک را از زمینه‌های قابل‌گسترش همکاری میان دو مرکز علمی دانست.

در پایان این دیدار، مراتب تشکر و سلام آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، و حجت‌الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، به رئیس دانشگاه اسلامی غازی‌عنتاب ابلاغ شد.

