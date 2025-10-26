  1. صفحه اصلی
ترامپ، امیر قطر را در داخل هواپیما به حضور پذیرفت! + ویدیو

۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۹
کد مطلب: 1742881
ترامپ در مسیر سفر به مالزی هنگام توقف برای سوخت‌گیری در پایگاه العدید، از هواپیمای خود پیاده نشد و امیر قطر را در داخل هواپیما به حضور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هواپیمای ترامپ که در سفری به شرق آسیا جهت سوختگیری توقفی کوتاه در دوحه پایتخت قطر داشت به امیر و دیگر مقامات قطری دستور داد که برای دیدار به هواپیمایش بروند!

 کاربران عربی با انتشار تصاویر این دیدار نوشتند: «مراسم استقبال برعکس برگزار شد؛ به‌جای آن‌که ترامپ پیاده شود، تمیم بن حمد به هواپیمای او رفت».

