ترامپ، امیر قطر را در داخل هواپیما به حضور پذیرفت! + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هواپیمای ترامپ که در سفری به شرق آسیا جهت سوختگیری توقفی کوتاه در دوحه پایتخت قطر داشت به امیر و دیگر مقامات قطری دستور داد که برای دیدار به هواپیمایش بروند!
ترامپ در مسیر سفر به مالزی هنگام توقف برای سوختگیری در پایگاه العدید، از هواپیمای خود پیاده نشد و امیر قطر را در داخل هواپیما به حضور پذیرفت.
کاربران عربی با انتشار تصاویر این دیدار نوشتند: «مراسم استقبال برعکس برگزار شد؛ بهجای آنکه ترامپ پیاده شود، تمیم بن حمد به هواپیمای او رفت».
.
.
...................
پایان پیام
نظر شما