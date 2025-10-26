  1. صفحه اصلی
ویدیو | تجمع حامیان فلسطین همزمان با ورود ترامپ به مالزی

۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از معترضان در مرکز شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی، همزمان با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، تظاهراتی ضد ترامپ برگزار کردند. گروه‌ها و فعالان سیاسی و تشکل‌های حامی فلسطین به رغم تدابیر شدید امنیتی در مسیر ورود ترامپ به مجموعه سالن بین المللی برج‌های دوقلوی مالزی، بلافاصله به میدان مردکای کوالالامپور آمدند و با برگزاری تجمع ضد صهیونیستی - آمریکایی، علیه رئیس جمهور آمریکا شعار سر دادند.

