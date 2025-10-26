  1. صفحه اصلی
دیدار قهرمان مسابقات بین‌المللی تکواندو با آیت‌الله رمضانی

۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدمصطفی جلالی» روز گذشته با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدمصطفی جلالی» دارنده مدال نقره مسابقات بین‌المللی تکواندو(کاپ کوکی وان)، روز شنبه ـ ۳ آبان ۱۴۰۴ ـ با آیت‌الله «رضا رمضانی» عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) دیدار کرد.

آیت‌الله رمضانی، رهنمودهایی پیرامون اهمیت و نقش ورزش در تربیت و سلامت جسم و روح بیان داشته و تاکید کردند که ورزش در کنار تحصیل علم برای طلاب و روحانیون، ضروری است.

گفتنی است در این دیدار، حجت‌الاسلام‌ «عبدالله بینایی» مربی بین‌المللی تکواندو نیز گزارشی از مسابقات ورزشی طلاب و روحانیون ارائه کرده و در پایان نیز از حجت‌الاسلام‌ جلالی تقدیر بعمل آمد.

