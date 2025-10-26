به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۱۸ ساله اهل دانیدین نیوزیلند پس از انتشار تهدید بمب‌گذاری از طریق پلتفرم‌های آنلاین در مسجد منطقۀ کیلبیرنی در ولینگتون، پایتخت این کشور، بازداشت و به اتهام ایجاد آسیب و تهدید از طریق پیام دیجیتال متهم شد. این تهدید شامل آدرس دقیق مرکز اسلامی ولینگتون (مسجد کیلبرنی) بود و به‌عنوان اقدام احتیاطی تمامی فعالیت‌های اجتماعی در این مسجد متوقف شد. همچنین سایر مساجد و مراکز اسلامی ولینگتون از این تهدید مطلع شدند.

بازپرس پلیس ولینگتون، سرگرد دِین پیرس، اعلام کرد تحقیقات ادامه دارد و احتمال صدور اتهامات بیشتر وجود دارد. متهم قرار است در تاریخ ۲۷ اکتبر در دادگاه منطقه‌ای دانیدین حاضر شود.

نمایندگان فدراسیون انجمن‌های اسلامی نیوزیلند (FIANZ) از واکنش سریع پلیس قدردانی کرده و بازداشت متهم را پایان «این ماجرای غم‌انگیز» دانستند. فرمانده موقت پلیس ولینگتون، بازرس رنه پرکینز، نیز اعلام کرد که گزارش تهدید به مکان مذهبی روز پنج‌شنبه دریافت شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

به گزارش رسانه‌های محلی پلیس ضمن ارتباط با نمایندگان جامعه اسلامی، آن‌ها را در جریان روند تحقیقات قرار می‌دهد.

