مراودات دو طرفه تهران و کابل

عبدالمتین قانع، سخن‌گوی وزارت کشور حکومت سرپرست روز یک‌شنبه(۴ آبان) اعلام کرد که هیئتی به رهبری ملا محمد ابراهیم صدر، معاون ارشد امور امنیتی این وزارت با هدف شرکت در چهارمین نشست سازمان همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی اِکو، عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

محمد ابراهیم صدر که از افراد نزدیک به ملاهبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان است، علاوه بر حضور در نشست اِکو، برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی هم دیدارهایی خواهد داشت.

از سوی دیگر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز روز یک‌شنبه از سفر کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به کابل خبر داده است.

این سفارت در صفحه ایکس خود نوشته است که معاون وزارت خارجه ایران در این سفر با مقام‌های طالبان در خصوص همکاری‌های مرزی، حقابه و مسایل قضایی گفت‌وگو خواهد کرد.

