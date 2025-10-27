به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد اظهار داشت: امروز به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب منشور ملل متحد گرد هم آمدیم تا با قدرشناسی نسبت به همه تلاش‌های سازمان، نسبت به وضعیت نابهنجار موجود رسیدگی کنیم. روندی که می‌تواند همه دستاوردهای بشری را در معرض نابودی قرار دهد.

وی افزود: سازمان ملل متحد نه فقط سازمان برای تقویت صلح جهانی و توسعه و رفاه کشورهاست بلکه نماد عبرت برای دردها و رنج‌های بشر است.

بقائی اظهار داشت: احترام به حقوق ملت‌ها که به عنوان اصل بنیادین است مستلزم نفی هرگونه دخالت بیگانه در امور کشورهاست. شوربختانه اهداف منشور ملل متحد در معرض نقض و سوءاستفاده‌های مکرر از سوی طرف‌هایی قرار گرفت که نتوانستند خود را از توهم خودبرتر پنداری رها کنند. متاسفانه جهان ما با کابوس جنگ‌های بی پایان مواجه است و کرامت انسانی قربانی غرض ورزی می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: قانون شکنی‌ها و نقض‌های حقوق بشر همواره از جانب بازیگران قدرتمند بوده و با جعل نظم مبتنی بر قواعد، سیاست خود را جایگزین اصول و قوانین بین‌الملل کردند. یکجانبه گرایی مبنایی جز همین قواعد ساختگی نیست.

وی تاکید کرد: اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله منع توسل به زور هیچ‌گاه چنین در معرض نقض و فشار از جانب قدرت‌هایی که در شورای امنیت هستند نبوده است. آمریکا و برخی متحدان آن بزرگترین ناقضان منشور ملل متحد هستند. در این دو سال همزمان با نسل کشی تاریخی در فلسطین، رژیم صهیونیستی مرتکب حملات به کشورهای منطقه شد و با همراهی برخی کشورها و قدرت‌ها بوده است که به نوعی با بی کیفرمانی همراه شده است.

وی افزود: بدون تردید تهدیدهای آمریکا در منطقه کارائیب محکوم است.

بقائی خاطرنشان کرد: ایران حامی ثابت قدم در مسیر صلح و عدالت است. درست است که هر دو جنگ خانمان سوز جهانی از غرب شروع شد اما دایره آن همه کشورها را در برگرفت و کشور ما هم آسیب دید، به همین دلیل ایران با دغدغه مندی در این زمینه کوشش کرد.در این ۸ دهه ایران به رغم سوگیری‌ها در شورای امنیت همواره به عنوان عضوی مسئول تلاش کرده است. ما هیچ‌گاه منشور ملل متحد را پاره نکردیم و سازمان ملل را بی خاصیت ندانستیم و دبیرکل سازمان ملل را عنصر نامطلوب نخواندیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: اکنون زمان عقب نشینی نیست، ما به عدالت باور داریم. در این روز بیایید تنها به آرمان‌ها بسنده نکنیم و برای تحقق آنان تعهد بدهیم. در پایان مایلم از آقای پریزنر به خاطر ۴ سال تلاش تشکر و قدردانی کنم. ایشان در این سال‌ها با رویکردی حرفه‌ای همکاری داشتند.

