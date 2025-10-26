دشمن در جنگ شناختی به دنبال سست کردن پیوندهای اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» روز یکشنبه، 4 آبان 1404 در جمع فعالان فضای مجازی با بیان اینکه دشمن در جنگ‌شناختی پیوندهای اجتماعی را سست و جامعه را دچار فروپاشی می‌کند، گفت: دشمن هر گسلی اعم از قومی، مذهبی و سیاسی را ایجاد و فعال می‌کند و این سست کردن پیوندها بین گروه‌های مختلف مردمی و حاکمیتی برای دشمن موضوعیت دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه ایجاد یاس و سیاه‌نمایی و ترویج بی‌انگیزگی از دیگر حربه‌های دشمن است، افزود: بن‌بست نمایی برای مردم و هویت‌زدایی از برنامه‌های دشمن برای فروپاشی جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمن هویت ملی را نشانه گرفته است، تصریح کرد: تبلیغ بی‌وطنی و القای دهکده جهانی در دستور کار امروز دشمن است.

سردار دامغانی با بیان اینکه افکار عمومی جهان با آمریکا و اسرائیل ضدیت پیدا کرده و با محور مقاومت و ایران همراه شده است، عنوان کرد: اینکه در ورزشگاه‌ها و دانشگاه‌های دنیا به نفع ایران و فلسطین شعار می‌دهند و با سیاست‌های آمریکا مخالفت می‌کنند، حاوی پیام است و این به برکت خون شهدا و روشنگری آنها حاصل شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه شهدا حیات‌بخش هستند، تصریح کرد: حرف عده‌ای که می‌گویند نسل زد را از دست دادیم و یا جهان با ما مخالف است، موضوعیت ندارد و اکنون اوضاع به نفع محور مقاومت تغییر کرده است.

وی گفت: افکار عمومی ملت‌ها با دولت‌ها متفاوت است و با فلسطین و ایران همراه شده است.

سردار دامغانی با تأکید بر ضرورت ایجاد برنامه‌ای منسجم برای جلب و ساماندهی افکار عمومی، افزود: استفاده از فرصت‌هایی که خلق می‌شود بسیار مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر شبکه‌سازی و پرهیز از کار انفرادی گفت: انتظار از بسیجیان ویژه‌تر از تمامی نهادها و ارگان‌ها است.

وی با بیان اینکه همه کشورها به سمت ارتقای توان دفاعی و نظامی خود هستند و جهان به سمت نظم جدید حرکت می‌کند بیان کرد: هر کشوری تلاش دارد جایگاه بهتری را در آینده برای خود به دست آورد تا توسعه پیدا کند و این به معنای قدرت‌سازی است.

سردار دامغانی در توضیح قدرت‌سازی بیان کرد: کشورها در نظم جدید باید قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تولید کنند و این قدرت‌سازی دو پایه علم و فرهنگ دارد و اگر کسی بخواهد در همه حوزه‌ها جهش داشته باشد باید فناوری به دست آورد و در حوزه علم جایگاه خوبی داشته باشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: اگر کشوری بخواهد اعتباربخشی به قدرت در افکار عمومی جهان داشته باشد باید از طریق حکمرانی در ذهن و فضای مجازی اقدام کند.

