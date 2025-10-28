به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در سخنرانی سالانه «نلسون ماندلا» در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفت: اگر قرار باشد تنها یک نکته از این سخنرانی در ذهنتان بماند، این است: بیتوجه به آنکه قدرتهای جهانی آن را به رسمیت بشناسند یا نه، مبارزهی فلسطینیها برای آزادی، در مرکز جنبش جهانیِ رهایی از استعمار جای دارد.
در این رویداد که با عنوان سخنرانی سالانه «نلسون ماندلا» شناخته میشود و در آن «نکوسی زوولیولیله ماندلا»، نوه مبارز و آزادیخواه و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز حضور داشت، بیش از ۳۵۰۰ نفر شرکت کردند.
