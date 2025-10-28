نویسندگی، ستون فقرات کار خبری است/ «مشکل ما خبر نیست، نانویسندگی است»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد علی‌اصغر کاویانی در اولین سلسله نشست‌های «تجربه‌نگاری خبر و خبرنویسی»، که در خبرگزاری ابنا برگزار شد، بر اهمیت نویسندگی به‌عنوان پایه اصلی کار رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: ورود من به عرصه رسانه از طریق نویسندگی و تدریس آن آغاز شد و شناخت دقیق واژه‌ها و جمله‌بندی‌ها برای انتقال پیام روشن به مخاطب ضروری است.

وی با اشاره به نقش ادبیات در ارتقای نگاه خبری، اظهار داشت که آشنایی با آثار ادبی مانند داستان، رمان و شعر، دید خبرنگاران را نسبت به موضوعات اجتماعی گسترش می‌دهد و آن‌ها را از همکارانشان متمایز می‌کند.

وی همچنین بر لزوم توجه به سیاست‌های حاکم بر رسانه و نظر مدیران بالادستی تأکید کرد و افزود: این توجه و هماهنگی باعث می‌شود کارها با سیاست مجموعه همخوانی داشته باشد.

کاویانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش خبرخوانی در خبرنویسی، آموزش رسمی را ضروری دانست و توضیح داد: خبرخوانی تنها ویترین انبار اطلاعات است و بدون تحلیل عناصر شش‌گانه خبر و ارزش‌های خبری، نمی‌تواند جایگزین آموزش شود.

این نویسنده و فعال رسانه‌ای خبرهای داخلی را نیازمند بسته‌بندی نرم برای تلقین و خبرهای خارجی را نیازمند بسته‌بندی سخت برای انتقال صرف پیام دانست.

استاد کاویانی، در بخش دیگری از این نشست، تهیه شیوه‌نامه نگارشی را مانع سرعت و خلاقیت خبری دانست و گفت که ویرایش باید توسط افراد متخصص انجام شود تا خلاقیت خبرنگاران حفظ گردد.

وی همچنین تمرین رونویسی از متون مورد علاقه را برای یادگیری شکسته‌نویسی در خبرهای نرم و حفظ زبان معیار در خبرهای سخت توصیه کرد.

در پایان، کاویانی بر جذابیت تیترها، استخراج چندین موضوع از یک رویداد، نوشتن یادداشت‌های کوتاه برای جریان‌سازی و خواندن مکرر خبرهای خود با صدای بلند برای ارزیابی جاذبه آن تأکید کرد.

