ماجرای اخراج دانشجویان شیعه از خوابگاه دانشگاه کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از اطلاعات روز، در یکی از روزهای ماه گذشته (مهر) گروهی از دانشجویان دانشگاه کابل که خود را وابسته به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» طالبان معرفی میکردند، در خوابگاه این دانشگاه به طور سازمانیافته وارد اتاقهای دانشجویان شیعه شدند و کارتهای شناسایی آنها را به اجبار ضبط کردند.
این اقدام که بدون اطلاع قبلی و خارج از چارچوب رسمی دانشگاه، در فضایی پر از اضطراب و سکوت اجرا شد، به معنای اخراج این دانشجویان از خوابگاه بود، زیرا بدون کارت، ورود به خوابگاه ممنوع است.
این رسانه به نقل از ضمیرالله (دانشجوی شیعه با نام مستعار) رویداد مذکور را به دلیل امتناع دانشجویان شیعه از شرکت در نمازهای جماعت اهل سنت خوابگاه دانسته است.
در ادامه این اتفاق، دانشجویان شیعه، چند روز را در ترس و پنهانکاری در اتاقهای دانشگاه سپری کردند تا از بیسرپناهی در خیابانهای کابل در امان بمانند.
به گفته منبع، مسئولان خوابگاه در برابر این وضعیت سکوت اختیار کردند و هیچ مرجع رسمی توضیحی ارائه نداد؛ گویا نام «وابستگی به طالبان» برای عاملان مصونیت کامل فراهم کرده بود.
ضمیرالله در ادامه گفت: دانشجویان پشتون همسو با طالبان خود را برتر میدانند و سنیبودن را امتیاز تلقی میکنند، آداب مذهبی شیعیان به سخره گرفته میشود و اعتراض ممکن نیست، زیرا هیچ حمایتی وجود ندارد.
به روایت او، گروههای «امر به معروف» مانند استخبارات عمل میکنند؛ هنگام اذان با کوبیدن شدید به درها دانشجویان را بیدار میکنند، با هماتاقیهای سنی درباره رفتار شیعیان مشورت میگیرند و گزارشها را جمعآوری میکنند.
دانشجویان شیعه ملزم به رعایت پوشش خاص، عدم تراشیدن ریش و خواندن قرآن در صبح هستند؛ در غیر این صورت، به بخش «امر به معروف» معرفی میشوند.
وی تأکید کرد: این اقدام اخیر دانشجویان منسوب به طالبان در خوابگاه، برای همهی دانشجویان شیعه دو مسیر محتمل را به تصویر میکشید: تغییر مذهب اجباری یا اخراج از خوابگاه.
دانشجویان متأثر پس از چند روز سردرگمی، شکایت جمعی به وزارت تحصیلات عالی طالبان ارائه کردند. این شکایت تأثیری بر عاملان ماجرا نداشت، اما منجر به دعوت از روحانی سرشناس شیعه، آیتالله واعظزاده بهسودی، برای سخنرانی در دانشگاه کابل در تاریخ 25 مهر شد.
در این دیدار که با حضور مسئولان وزارت و دانشگاه بود، آیتالله بهسودی تأکید کرد: تغییر مذهب در دانشگاه امکانپذیر نیست و هیچکس نباید تحت فشار به تغییر باورهایش وادار شود. دانشگاه محل همدلی است، نه نزاع.
وی برای کاهش تنشهای ایجاد شده پیشنهاد داد: نخست، تعیین امام جماعت از میان شیعیان برای اقامه نماز دانشجویان شیعه، و دوم، انتخاب امام جماعت بهصورت نوبتی، بهگونهای که یک هفته امام جماعت اهل سنت و هفتهی دیگر امام جماعت اهل تشیع باشد.
این رویداد، در حالی رخ داد که گزارشهای قبلی از تبعیض علیه شیعیان در دانشگاههای افغانستان حکایت دارد؛ از جمله اخراج دانشجویان دختر هزاره از خوابگاه دانشگاه کابل در ۲۰۲۲ به دلیل اعتراض به نسلکشی، و ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در خوابگاهها.
برخی این اعمال را نشانهای از سیاست طالبان برای تغییر هویت مذهبی یا حذف اقلیتها از فضاهای اجتماعی میدانند، که نگرانیها از آزادی مذهبی را تشدید کرده است.
