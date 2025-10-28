به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در شهر «بختچیسارای» در جمهوری خودمختار کریمه، کنفرانس آموزشی ویژه بانوان با عنوان «سؤال کودک از مادر: ایمان چیست؟» برگزار شد. در این نشست، حدود ۱۵۰ نفر از زنان و علاقهمندان به مسائل تربیتی و دینی حضور داشتند و به بررسی نقش ایمان در تربیت فرزندان و تقویت ارزشهای اسلامی در مواجهه با چالشهای زندگی معاصر پرداختند.
سخنرانان این برنامه راهکارهای عملی در تربیت فرزندان، اهمیت آموزش و بهرهگیری از سیره نبوی در پرورش اخلاق و ایمان کودکان را ارائه کردند.
شرکتکنندگان در زمان استراحت نیز با حضور در میزهای گفتوگوی دوستانه، فرصت تبادل تجربیات و برقراری ارتباط نزدیکتر با یکدیگر را پیدا کردند، امری که این نشست را به بستری مؤثر برای ارتقای آگاهی تربیتی و دینی بانوان منطقه تبدیل کرد.
در همین چارچوب، مدرسه علوم اسلام آزوف کریمه نیز نشستی با موضوع «حفظ ارزشها و اخلاق اسلامی در مواجهه با چالشهای جهانی معاصر» برگزار کرد. در این برنامه، «محمد اسلاموف»، معاون مفتی مسلمانان کریمه، بر اهمیت پایبندی به ارزشهای اسلامی تأکید کرد و فرصتی برای شرکتکنندگان فراهم شد تا سؤالات خود را مطرح و چالشهای فکری روز را در فضایی تعاملی و گفتوگومحور بررسی کنند.
