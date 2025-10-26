به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی ـ فرهنگی با عنوان «غرب در اندیشههای حضرت آیتالله خامنهای» در نایروبی، کنیا، با حضور اندیشمندان، اساتید دانشگاه و نخبگان فرهنگی برگزار شد.
این نشست به منظور تبیین دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «غرب» از جنبههای فکری، فرهنگی، دینی و تمدنی شکل گرفت.
قربانعلی پورمرجان، رایزن فرهنگی ایران در کنیا، هدف اصلی این نشست را بررسی دقیق و راهبردی اندیشههای آیتالله خامنهای در مواجهه با چالشهای مدرن دانست.
پورمرجان اشاره کرد که رهبر انقلاب اسلامی به عنوان یک فقیه و اندیشمند برجسته، تمدن غرب را از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی و معنوی مورد تحلیل قرار داده است.
وی افزود که آیتالله خامنهای در بیانات خود به نقد بنیانهای فکری غرب بر پایه مادیگرایی و گسست از معنویت پرداخته و تأکید کرد که این وضعیت موجب افول اخلاق انسانی شده است.
رایزن فرهنگی ایران همچنین به رویکرد گزینشی غرب در مسئله حقوق بشر اشاره کرد و آن را ناشی از تفکر مادی و نژادگرایانه دانست.
وی تأکید کرد که اسلام همه انسانها را برابر میداند و معیار برتری را «تقوا» معرفی میکند. از دیدگاه آیتالله خامنهای، فطرت انسان به معنویت و خیر گرایش دارد، اما تمدن غربی با ترویج مادیگرایی او را از این فطرت دور ساخته است.
.
.
عبدالقدر عبدالناصر، استاد و پژوهشگر حوزه اندیشه اسلامی، در سخنرانی خود «فرهنگ، هویت اسلامی و جهاد فرهنگی» را محور بحث قرار داد.
او فرهنگ را روح جامعه و محور هویت انسان دانست و بر دو پایه علم و انسانیت در فرهنگ اسلامی تأکید کرد. همچنین، جهاد فرهنگی را تلاشی مداوم برای احیای فرهنگ اسلامی و مقابله با سلطه فکری غرب عنوان کرد.
شیخ علی سموجا، عالم دینی نایروبی، در سخنرانی خود به تحلیل اصطلاحات «ما» و «غرب» پرداخت و تأکید کرد که غرب تنها به جغرافیا محدود نمیشود، بلکه به پارادایمهای فکری مبتنی بر سکولاریسم و مادیگرایی اشاره دارد.
او فهم دیدگاههای امام خامنهای را برای درک مسائل جهانی معاصر حیاتی دانست و آنها را چارچوبی ارزشمند برای تفسیر رویکرد اسلام در مواجهه با چالشها توصیف کرد.
علی غلامپور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، نیز در سخنرانی خود بر این نکته تأکید کرد که اسلام ستون اصلی سیاستها و تصمیمات در نظام جمهوری اسلامی ایران است. او بیاعتمادی به قدرتهای استکباری و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب را از اصول بنیادین تفکر سیاسی امام خامنهای دانست و خواستار شناخت عمیق از آثار تمدن غرب و اهمیت حفظ هویت اسلامی شد.
در پایان نشست، شرکتکنندگان شامل اساتید، علمای اسلامی و نمایندگان دانشگاهها، دیدگاههای خود را بیان کردند و پرسشهایی در زمینه ابعاد مختلف اندیشههای رهبر معظم انقلاب مطرح کردند. این نشست بهعنوان یک پلتفرم برای تبادل نظر و گسترش آگاهی نسبت به ارزشهای اسلامی و چالشهای مدرن به شمار میآید.
...........................
پایان پیام
نظر شما