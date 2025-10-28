به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید محمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان به مناسبت آغاز مأموریت جدید خود در این کشور، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار کرد.
در گفتوگو میان دو طرف، مسائل مرتبط با جهان اسلام و چگونگی پاسداری از عرصه اسلامی و تمسک به ریسمان وحدت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این دیدار، بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی میان لبنان و ایران و فعالسازی توافقنامههای امضاشده بین دو کشور تأکید شد.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان در بخشی از سخنان خود گفت: درست است که گاهی انسان در محاصره است و نمی تواند به افقهای خود پرواز کند، ولی در این هنگام فرهنگ درست در نقطه مقابل این حصار قرار دارد. از اینرو، مفید است که در فعالیتهای فرهنگی هیچ مانعی در برابر عرضه اندیشهها و دیدگاههایی که رایزنی فرهنگی ایران به آنها باور دارد، در برابر جامعهی متنوع و چندفرهنگی لبنان ایجاد نشود.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان، با اشاره به حوادث اخیر در لبنان، غزه و جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که شیطان تنها اسرائیل نیست، بلکه آمریکا نیز هست، و دشمن واقعی ما هر دو، آمریکا و اسرائیلاند؛ دو رژیمی که منافع یکدیگر را حفظ میکنند و ما در واقع با آمریکا و اسرائیل بهطور همزمان میجنگیم.
نبیه بری در ادامه به سخنی که در سال ۲۰۱۵ پس از امضای اولیه توافق هستهای، در دیدار خود با مقام معظم رهبری در جریان سفرش به ایران بیان کرده بود، اشاره کرد که در آن دیدار به امام خامنهای پیشنهاد داده است که ایران در آن مقطع بهسوی گشودگی و گفتوگو با عربستان سعودی پیش رود، زیرا آنچه میان ایران و عربستان وجود دارد، کمتر از رابطه میان عربستان و آمریکا نیست. او در همان زمان پیشنهاد کرد که مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از وفات خود با عربستان وارد گفتوگو شود.
وی بر ضرورت معرفی ایران به مردم لبنان بهعنوان «کشوری با تمدن و فرهنگ غنی» تأکید کرد و گفت: انسان دشمن چیزی است که آن را نمیشناسد.
نبیه بری همچنین بر اهمیت گشودگی و ارتباط با همه طوایف و مذاهب لبنان تأکید کرد.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان سپس به تاریخ شیعیان در جبل عامل و نقشآفرینی علمی آنان در سراسر جهان، بهویژه در ایران، اشاره کرد و یادآور شد که علمای جبل عامل سهم مهمی در نهضت فقهی و علمی ایران داشتهاند.
نبیه بری افزود که باید تشیع را به شکلی «متمدنانه» معرفی کنیم، نه از طریق رفتارهایی که هیچ نسبتی با عقیدهی ما ندارند.
وی در این زمینه یادآور شد که زمانی با مرحوم علامه شیخ محمدمهدی شمسالدین درباره موضوع «قمهزنی» گفتوگو کرده است و هنگامی که شیخ شمسالدین فتوا به حرمت آن داد و پیشنهاد کرد این عمل با «اهدای خون» جایگزین شود، متأسفانه در آن زمان استقبال چندانی صورت نگرفت، اما با گذشت زمان، شمار قمهزنان در روز عاشورا بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
بری تأکید کرد که قرآن کریم نخستین کتاب فرهنگی است، چرا که بر نقش عالمان در هدایت مردم تأکید دارد، و از اینرو، مسئولیت علما در حوزه کار فرهنگی بسیار بزرگ و خطیر است.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان به فضای منفی و تصویر تیرهای اشاره کرد که برخی میکوشند از ایران در افکار عمومی ترسیم کنند و گفت متأسفانه برخی ناآگاهان در محیطهای شیعی، با رفتار و گفتار خود موجب تخریب روابط میان شیعه و سنی میشوند؛ در حالی که خودِ امام علی (ع) با خلفای سه گانه رابطهای بر پایه خیرخواهی، راهنمایی و یاری داشت.
وی افزود: اختلاف میان شیعه و سنی، سیاسی است، همانگونه که در زمان امام علی علیهالسلام نیز چنین بود.
بری در پایان گفت: در گفتوگویی که با حسنی مبارک رئیسجمهوری اسبق مصر داشتم، هنگامی که او از اصطلاح هلال شیعی سخن گفت، پاسخ دادم که چنین چیزی وجود ندارد. اما اگر هم هلالی شیعی باشد، در درون ماهِ سنی است.
وی تأکید کرد که توافق آتشبس از سوی مقاومت بهطور کامل رعایت شده، اما رژیم صهیونیستی در اجرای آن تعلل میورزد و هر روز آن را نقض میکند. وی افزود: شمار این نقضها از چهار هزار مورد فراتر رفته و همه این تجاوزات با آگاهی و سکوت دو طرفِ ضامن توافق، یعنی فرانسه و آمریکا، انجام میشود.
بری وعده داد که به رئیس هیئت اجرایی خود دستور دهد تا گامهای عملی برای ایجاد فصلی نو در روابط فرهنگی ایران و لبنان را آغاز کرده و فعالیتهای مشترکی را سامان دهد که در وهله نخست در خدمت جامعه شیعه و در گام بعدی در خدمت همه مردم لبنان باشد.
در ادامه، مرتضوی ضمن قدردانی از نقش رئیس مجلس نمایندگان لبنان و رئیس جنبش امل در مرحله حساس کنونی در سطح لبنان و منطقه، خواستار حمایت ایشان برای گشودن افقهای تازه در روابط دو کشور شد.
رایزن فرهنگی ایران در لبنان همچنین تأکید کرد که نقش ایشان در پر کردن شکاف ایجادشده در روابط ایران و لبنان پس از تجاوز صهیونیستی به لبنان در سال گذشته بسیار مهم است.
وی خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران اهتمام فراوانی دارد تا مردم لبنان را با میزان محبت و علاقه مردم ایران نسبت به ملت لبنان آشنا کند، زیرا دو کشور پیوندهای تاریخی و تمدنی عمیقی دارند.
رایزن فرهنگی ایران در لبنان افزود که پیام ایران، گشودگی و تعامل با همه جریانهای فرهنگی و فکری لبنانی است و جمهوری اسلامی ایران در پی بهترین نوع روابط با همه مردم لبنان است. ایران تا امروز نیز از گزینههای ملت لبنان در زمینه مقاومت و استقلال تصمیم سیاسی آنان حمایت کرده و هیچ تلاشی را در این مسیر فروگذار نکرده است.
مرتضوی آمادگی خود را برای همکاری در چارچوبی نو و در افقهای تازه اعلام کرد.
وی همچنین اظهار کرد که درهای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به روی جنبش امل، حزبالله و هر نهاد فرهنگی دیگری که خواهان همکاری باشد، کاملاً گشوده است تا با یکدیگر در مسیر گسترش آگاهی و دانش در میان همه علاقهمندان به فرهنگ، بهعنوان عاملی برای وحدت و مانعی در برابر تفرقه، تلاش کنند.
